HP e Cimpress avviano un nuovo capitolo di collaborazione

HP e Cimpress celebrano con orgoglio oltre 20 anni di fruttuosa collaborazione guidata da innovazione, crescita e successo condiviso. Questa collaborazione duratura non solo ha resistito alla prova del tempo, ma ha anche stabilito nuovi parametri di riferimento nel settore della stampa digitale.

Iniziando un nuovo capitolo di questa collaborazione e dimostrando l’impegno di Cimpress a rimanere all’avanguardia nella tecnologia di stampa, Cimpress sta contribuendo attivamente allo sviluppo della nuova macchina da stampa digitale HP Indigo 120K e mira ad acquistare più unità per incrementare il suo parco macchine in futuro.

L’innovazione HP Indigo 120K risponderà alle richieste di elevata produttività di Cimpress e alla domanda dei clienti e rappresenta l’ultima evoluzione nella stampa digitale HP Indigo, aggiungendo all’elevata qualità e alla grande versatilità già garantite importanti miglioramenti alla produttività, ai costi operativi e alla facilità d’uso.

Robert Keane, Fondatore, Charman e CEO afferma: “Cimpress continua a spingersi oltre i confini della tecnologia di stampa per fornire ai nostri clienti un valore senza pari, un più ampio portafoglio di applicazioni e tempi di consegna più brevi. Siamo orgogliosi di aver percorso questa strada con HP e di continuare la nostra collaborazione nella creazione di una tecnologia che soddisfi i nostri elevati standard e le nostre esigenze operative”.

Haim Levit, vicepresidente senior e presidente di divisione di HP: “siamo lieti di presentare la nostra ultima macchina da stampa digitale HP 120K, il cui sviluppo è profondamente radicato nel nostro rapporto con Cimpress, un partner prezioso e di lunga data. Questa macchina da stampa offre volumi elevati di produzione e sfrutta l’automazione per fornire una soluzione in grado di rispondere al meglio alle diverse esigenze di tutti i nostri clienti, dimostrando il nostro impegno per l’innovazione e lo sviluppo incentrato sul cliente”.