Mancano pochi giorni alla prossima edizione di Packaging Première e PCD Milan e tante sono le novità che renderanno questo appuntamento imperdibile per la packaging community – 24-26 maggio 2022, Padiglione 4, Fieramilanocity, Milano

“Siamo molto ottimisti per l’edizione 2022: dopo due anni di stop si percepisce la voglia e la necessità di tornare a toccare con mano le ultime innovazioni, di trovare nuove opportunità di business e di vivere una reale esperienza di scambio e connessione. Per questo ci aspettiamo una buona affluenza, spinta non solo dalla qualità e varietà dei nostri espositori ma anche dalle iniziative pensate per rispondere a questa necessità di innovazione e cambiamento”, commenta Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première.

Oltre all’eccellente selezione di produttori di luxury e beauty packaging, i visitatori potranno infatti vivere un’esperienza unica grazie alle iniziative e conferenze che offriranno una visione completa e approfondita del settore, come il progetto Avant-Garde, che coinvolge direttamente gli espositori invitandoli a presentare le più sorprendenti novità nel settore del packaging di lusso: prodotti con caratteristiche innovative, che rompono gli schemi e vanno oltre le tendenze del settore o che apportano importanti avanzamenti in termini di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

I progetti, selezionati da una giuria qualificata – composta da 10 personalità di spicco tra cui docenti universitari, designer ed esperti di innovazione e sostenibilità nel settore packaging – saranno esposti in un’area dedicata e presentati il 24 maggio 2022 in sala conferenze.

Tra i progetti selezionati: Eska, Fedrigoni, Manifattura del Seveso, Panama Trimmings, Pozzoli, Arjowiggins, Valtenna, Baralan, Rissmann, Icma, Corvasce, Estal, Flyvision, HLP Klearfold, Cadica / Giorgi, Stilema, James Cropper, Arti Grafiche Nidasio. Special guest del progetto Caffè Borbone e Venchi.

Da sempre incline all’arte in tutte le sue forme, Packaging Première ospita una Art Gallery a tema riciclo dei materiali, composta da opere selezionate di artisti specializzati nel dare nuova vita ai materiali, lanciando un messaggio di innovazione e sostenibilità attraverso un approccio creativo e originale: Annarita Serra, Alessandro Consoli, Silvia Faini, Roberto Vallini e Adriano Padovani sono i protagonisti di questa edizione. Le loro opere – in plastica, vetro, legno, rifiuti di apparecchiature elettroniche e scarti di produzione – saranno esposte in un’area dedicata, per arricchire l’esperienza di visitatori ed espositori, che potranno ammirarle nei tre giorni di durata dell’evento.

Inoltre, nella lounge di Packaging Première esporrà le sue opere Carlo Stanga, creatore dell’illustrazione dell’edizione 2022 di Packaging Première. La lounge di PCD Milan sarà invece animata dalle opere di Francesco Bongiorni, illustratore di talento e vincitore di molti riconoscimenti internazionali.

La sostenibilità e l’innovazione saranno il filo conduttore anche del palinsesto di conferenze che si terranno durante la manifestazione. Da non perdere, l’approfondimento sui vincitori del concorso Pentawards, che riconosce l’eccellenza nella comunità globale del packaging design.

