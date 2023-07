Horizon Digital Print ha messo a segno la prima installazione in Irlanda della stampante roll to roll UV-LED VKR3200-HS firmata Vanguard Europe, una tecnologia che stabilisce nuovi standard assicurando qualità e prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

Un investimento che consolida l’impegno di Horizon in ambito di sostenibilità e che le ha permesso di aggiudicarsi il prestigioso premio irlandese Green Manufacturer Award, classificandosi davanti a marchi globali come Coca-Cola. Inoltre, per continuare la sua crescita e la trasformazione in una delle aziende di stampa più sostenibili e innovative in Europa, Horizon Digital Print ha scelto di investire nel software di gestione LIFT ERP firmato Durst Group, che dopo l’acquisizione della società statunitense Vanguard Digital Printing Systems, ha dato vita alla filiale europea Vanguard Europe GmbH con sede in Italia, a Bressanone.

In particolare, il modello Vanguard installato da Horizon presso la sede di Dublino è contraddistinto da una velocità che raggiunge i 270 m²/ora, ben 10 volte superiore rispetto alla stampante precedentemente utilizzata dall’azienda. Il tutto con costi di produzione notevolmente ridotti.

Con due stabilimenti produttivi siti a Navan Road e Dublino e un organico di 100 persone, Horizon ha messo a segno un fatturato di 11 milioni di euro, operando in Irlanda e oltreconfine, in Francia e nel Regno Unito.

“Vanguard è una macchina favolosa, versatile e facile da usare, capace di stampare prodotti di qualità eccellente“, ha dichiarato Declan Kelly, Print Manager di Horizon Digital Print. “Grazie all’elevata produttività, questo sistema ci consente di rispettare puntualmente anche tempi di consegna rapidissimi. Inoltre, la tecnologia LED ci ha permesso di ridurre i consumi energetici a un decimo di quelli richiesti della stampante che usavamo prima. Tra i plus del sistema, indiscutibilmente la versatilità: con Vanguard stampiamo tantissimi materiali, tra cui tessuti, PE, carta, mesh, vinile PVC. L’eccellente qualità di stampa e l’estrema affidabilità la rendono la soluzione ideale per le nostre esigenze. Stiamo già ricevendo riscontri molto positivi anche dai nostri clienti, tra cui JCDecaux, che si è dichiarato molto soddisfatto delle stampe che abbiamo realizzato con Vanguard per le sfumature della carnagione sui retroilluminati”. Grande soddisfazione di Horizon anche per le fasi di installazione del sistema che è avvenuta in soli due giorni, seguita da un paio di giorni dedicati alla formazione degli operatori scelti per l’utilizzo della stampante.

Derek Gillen, Managing Director di Horizon Digital Print, ha commentato: “La decisione di acquistare la roll to roll Vanguard è stata al centro della spinta alla sostenibilità, grazie alle sue credenziali green. Una tecnologia all’avanguardia che ci ha permesso di fare un importante passo avanti in termini di riduzione dei consumi energetici. Vincere il Green Manufacturer Award quest’anno ci rende oltremodo orgogliosi della strada intrapresa anche con questo investimento in ottica di sostenibilità dei processi”. A questo proposito Fabian Sottsas, Managing Director di Vanguard Europe, ha aggiunto: “Siamo lieti di questa prima installazione in Irlanda e di aver contribuito alla sostenibilità di Horizon e al successo dell’azienda. Tutto questo fa parte della strategia di Vanguard orientata a far crescere il business dei clienti con cui lavoriamo in partnership con l’obiettivo di contribuire a creare nuove opportunità attraverso la nostra tecnologia“.