L’industria della flexo in particolare, ma tutto il mondo grafico piange la scomparsa di Emilio Gerboni, 88 anni. Figura di riferimento, con grandissima esperienza nel settore delle arti grafiche e del converting, Emilio è stato co-fondatore di TAGA Italia, e ha partecipato attivamente alla vita associativa di ATIF, portando sempre un contributo di grande competenza tecnica mista a umanità e sorriso.

Emilio lavorò a lungo con Policrom Screens, che nei lontani anni ’50 introdusse i retini in cristallo per la riproduzione dei mezzi toni. Successivamente iniziò la sua lunga e stimata carriera di consulente, che lo confermò persona preparatissima a livello tecnico, e soprattutto rispettosa verso tutto e tutti; il suo modo di fare, pacato, trasparente, assolutamente corretto ha caratterizzato tutta la sua vita professionale.

Nel luglio del 2015 era stato insignito delle lauree Honoris Causa e Professor Award dalla Swansea University del Galles, per i suoi meriti scientifici e tecnici nell’ambito della comunicazione, arti grafiche, converting e packaging.

“Ho avuto il piacere di conoscerlo e frequentarlo da quando nel 2000 sono entrato in questo mondo, quando lui era direttore di una rivista di settore. Nel corso degli anni, con le frequentazioni, i viaggi insieme, le partecipazioni a eventi, fiere e congressi, si è instaurato anche un rapporto di amicizia che mi ha fatto scoprire le doti umane di Emilio. Ricordo ancora quando dopo alcuni anni, mi fece i complimenti per la crescita e i risultati ottenuti, fu lui a chiedermi di dargli del “TU”, e quello per me, giovane giornalista alle prime armi, fu come una sorta di consacrazione, un gesto di amicizia a conferma della sua grande umanità e semplicità. Emilio era anche una persona dotata di grande ironia, non mancava mai di allietare le pause dei convegni o i viaggi in aereo o treno, raccontando episodi divertenti della sua lunga vita nel nostro settore”, dice Andrea Spadini, responsabile editoriale di Converter.

I funerali si terranno giovedì 7 ottobre alle ore 15 nella Parrocchia di Gorle (Bg)