La prima Heidelberg Versafire LP nel Digital Experience Center

Il Digital Experience Center di Bollate (MI) dà il benvenuto alla nuova digitale di Heidelberg, la Versafire LP, che da oggi è a disposizione dei clienti per demo e test.

La nuova Versafire LP ha una produzione fino a 135 pagine per minuto con un range di grammature che vanno da 40 a 470 grammi, con la possibilità di gestire una vasta gamma di supporti incluse buste, carte martellate, sintetici, metallizzati, carta copiativa. I cassetti carta vacuum fino a 330x960mm garantiscono insieme al registro automatico inline una produzione no stop anche su alti volumi di stampa.

“Dopo oltre 10 anni dal lancio della prima digitale a toner, Heidelberg rinnova la gamma delle digitali con la nuova Versafire LP 115/135”, afferma Rinaldo Mattera, Responsabile Digital di Heidelberg Italia. “Il continuo aggiornamento tecnico abbinato a un flusso di lavoro proprietario, Prinect DFE, rende la nuova gamma Versafire quanto di più produttivo e flessibile si possa ottenere dalla stampa digitale.”

La stampa digitale rimane un mercato interessante e in crescita nel settore della stampa a livello mondiale. Attualmente rappresenta circa il 20% del volume di produzione di stampa globale (PPV) e cresce a un tasso annuo di circa il 3%. L’ultima generazione Versafire di HEIDELBERG offre macchine da stampa digitali decisamente migliorate per il settore commerciale. L’azienda porta così l’integrazione tra stampa offset e digitale a un livello superiore e rafforza ulteriormente la sua posizione di mercato nel segmento digitale. “Le nostre soluzioni integrate sono un must per tutti coloro che desiderano combinare la stampa offset con quella digitale e utilizzarle in modo efficiente. Questo perché HEIDELBERG ha una conoscenza completa dei processi e delle applicazioni di entrambi i metodi di stampa, che ci rende unici nel settore”, afferma il Dr. Ludwin Monz, CEO di HEIDELBERG.

Praticamente tutte le aziende di stampa offset che si concentrano sul settore commerciale utilizzano già una macchina da stampa digitale. HEIDELBERG ha quindi dotato i nuovi sistemi di stampa digitale Versafire LV e Versafire LP di un Prinect Digital Frontend (DFE) perfezionato. Insieme a una nuova interfaccia utente, questo software garantisce una combinazione flessibile, altamente produttiva e intuitiva della tecnologia di stampa offset e digitale. La nuova generazione incorpora il know-how di integrazione e l’esperienza basata sull’installazione di diverse migliaia di sistemi di stampa digitale Versafire per clienti in tutto il mondo. Ciò rende la soluzione di stampa digitale di HEIDELBERG la scelta preferita dalle aziende di stampa con flussi di lavoro ibridi.

“Con l’ultima generazione di Versafire, i clienti investono in un ulteriore miglioramento delle prestazioni complessive e in una maggiore competitività”, afferma Frank Schaum, responsabile del segmento Print Solutions di HEIDELBERG. Inoltre, HEIDELBERG ha fatto della gestione del colore end-to-end un punto focale nella produzione di stampa ibrida. Garantendo un funzionamento molto più semplice in questo particolare punto chiave del processo, l’azienda affronta anche la carenza di competenze nel settore.