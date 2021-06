Un nome evocativo, che letteralmente significa vantaggio, ma che nella sonorità richiama la parola viaggio, e che vuole essere un’esortazione a esplorare nuovi mondi e a riappropriarsi delle proprie abitudini dopo più di un anno in cui è stato impossibile spostarsi: è questo il concept alla base di Vantage, la nuova carta patinata firmata Sappi e distribuita da Polyedra, società del Gruppo Lecta e punto di riferimento per il settore delle carte, degli imballaggi, della visual communication e dell’hardware.

Vantage, disponibile da giugno nelle varianti Gloss e Silk, è una carta patinata ad alto grado di bianco pensata per le stampe di ogni giorno: riproduce, infatti, fedelmente i colori e garantisce la massima qualità dell’immagine. La resa elevata, la facile stampabilità, gli eccellenti risultati nelle nobilitazioni e le credenziali ambientali fanno di Vantage la scelta ideale per tutti i lavori di stampa, dai più semplici ai più sofisticati.

Per raccontare la nuova collezione Vantage, Polyedra si è affidata all’agenzia di comunicazione Coo’ee che, partendo dal concetto di vantaggio come sinonimo di viaggio, ha sviluppato un concept creativo con l’obiettivo di costruire un’esperienza originale per il cliente. La campagna di comunicazione è supportata da alcuni strumenti cartacei inviati ai clienti come il facsimile di un biglietto aereo, che richiama i temi del viaggio e della ripartenza, e un portolano o diario di bordo, ispirato al mito della Nave di Teseo, che costituisce un nuovo modello di campionario. Al suo interno, infatti, contiene pagine di note, una mappa, illustrazioni, cartoline, fotografie realizzate con varie grammature, lavorazioni ed effetti particolari, come vernici, lamine, colori fluo, fustelle, per fornire un quadro il più ampio possibile delle diverse nobilitazioni possibili con Vantage. Infine, è stata sviluppata anche una landing page, che richiama lo stile di una tipica agenzia viaggi, nella quale vengono spiegate le caratteristiche della nuova carta e dove si possono trovare le certificazioni relative al prodotto e alla cartiera.

Le illustrazioni della campagna, utilizzate sia sulla landing page sia sul teaser e sul campionario sono state realizzate in esclusiva per Polyedra da Gianni Morandini.