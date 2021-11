Aiutare i clienti a sviluppare o incrementare il business dell’e-commerce attraverso una soluzione modulare e flessibile, semplice da installare e in grado di offrire il grado di personalizzazione desiderato in modo agile e veloce. Questo l’obiettivo di Casmatic Zephyrus, la nuova soluzione Körber per realizzare il packaging sostenibile.

La pandemia globale ha messo in evidenza due importanti tendenze che guideranno il mercato del tissue anche per i prossimi anni: l’e-commerce e la sostenibilità. La carta igienica è una delle categorie cresciuta maggiormente nel settore dell’e-commerce: Visual Capitalist calcola un incremento intorno al 190% tra il 2019 e 2020. L’altro driver fondamentale, comune a tutti i settori, è la sostenibilità che per il tissue riguarda principalmente materie prime e imballaggi. Casmatic Zephyrus è in grado di rispondere ad entrambe le sfide con una soluzione integrata, altamente automatizzata.

“Le articolate richieste del mercato implicano la necessità di pensare sempre out-of-the box. Per questo la R&D Körber di Bologna, specializzata nella progettazione di macchine per il confezionamento di prodotti tissue, in questi mesi ha lavorato su una nuova macchina che utilizzasse per la prima volta nel settore tissue una tecnologia nata per l’applicazione in ambito farmaceutico: i robot Delta. L’introduzione di questa tecnologia permetterà ai nostri clienti, di sviluppare e aumentare il business legato all’e-commerce in modo semplice, veloce e personalizzato”, dice Francesco De Luca, General Manager Packaging Division Körber Business Area Tissue

Casmatic Zephyrus è una soluzione flessibile composta da quattro moduli che possono essere integrati nelle linee di packaging già esistenti: il primo modulo forma le scatole, il secondo riceve della troncatrice il prodotto tissue da inscatolare, segue il modulo di pick&place per inserire il prodotto nelle scatole e infine il modulo per incollarle e chiuderle.

Grazie a questo design modulare i tempi di installazione e collaudo sono sensibilmente ridotti, e grazie alla possibilità di aggiungere moduli di formazione scatole e pick&place è possibile passare da una capacità produttiva di 45 scatole al minuto fino a 180.

L’innovativo sistema permette innanzitutto di movimentare tipi di prodotto diversi, anche in scatole di formato diverso; in secondo luogo permette di lavorare in tre differenti modalità full, bypass, mix: nella prima confeziona tutto il prodotto realizzato dalla linea di converting, nella seconda lascia passare tutto il prodotto che viene confezionato da una wrapper tradizionale, nella terza un mix di entrambe. Il cliente può così aggiungere un nuovo prodotto e ampliare il proprio business, senza rinunciare a quello che ha sempre fatto.

Casmatic Zephyrus permette di valorizzare anche l’aspetto più ecosostenibile del packaging: la scatola può essere realizzata con cartoncino riciclabile e migliorando la stabilità durante la pallettizzazione può non necessitare del packaging secondario. Inoltre la scatola una volta aperto può essere richiuso, mantenendo il prodotto incontaminato e facilmente conservabile.