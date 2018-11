Open house in Koenig & Bauer-Flexotecnica sulla tecnologia di stampa flexo con inchiostri a base acqua

L’argomento dell’evento riguarderà “Inchiostri a base acqua come tecnologia di stampa alternativa valida per il futuro della stampa flessografica” e avrà luogo presso lo stabilimento Koenig & Bauer di Tavazzano (Lodi) il 15 e 16 novembre.

Gli esperti di Koenig & Bauer, SunChemical, Pamarco Anilox e BST Eltromat, I&C-Gama e Lohmann-Tapes illustreranno nel dettaglio gli aspetti tecnici per effettuare la stampa flexo in maniera produttiva e sostenibile al fine di fornire agli stampatori gli strumenti per conoscere e valutare quali strumenti siano i più adatti per le proprie esigenze di mercato.

A seguire Koenig & Bauer Flexotecnica effettuerà alcune prove di stampa di produzione reale.

La stampa sarà eseguita con il best seller delle vendite nel mondo quale la Evo XD con 8 gruppi stampa e con larghezza stampa tipica quale 1270 mm e larghezze da 1000 a 1600 mm per formati stampa max 1070 mm a 400 metri/min.

Nella demo sarà mostrato un lavoro ad alta risoluzione con 8 colori in “Extended Color Gamut” (ECG) stampato con nuova generazione di inchiostri a base acqua su film plastico. La macchina sarà una Evo XD Mod. 127 di 8 colori (larghezza di stampa massima 1270 mm, larghezza nastro massima 1320 mm) della gamma di macchine Koenig&Bauer per la stampa flessografica progettate nello stabilimento di Tavazzano. Sono macchine progettate per garantire efficienza e redditività del processo di stampa, dotata di una vasta gamma di accessori opzionali.

Le macchine Evo XD rappresentano oggi il top della gamma delle macchine da stampa che si basano su un nuovo concetto sviluppato per rispondere alla crescente necessità di stampare con convenienza e profittabilità. Sono le macchine sviluppate con la più recente tecnologia in Flexotecnica, fino a 10 colori.

Il concetto di base rappresenta l’essenza dei principi strategici di Koenig & Bauer per un packaging sostenibile con la massima efficienza produttiva. Obiettivi raggiunti grazie un numero di soluzioni innovative volte ad assicurare la maggiore produttività nelle tirature. Una qualità di stampa eccellente e compatibilità del processo di stampa con l’ambiente.

Durante la demo i tecnici di Koenig & Bauer mostreranno anche il secondo sviluppo tecnologico del sistema automatico di pressione stampa AIF integrato nella piattaforma elettronica di nuova generazione Bosch e il sistema di Ri-Stampa (insetting) con il controllo automatico di registro.

Inoltre, sarà presentato il rivoluzionario e unico sistema al mondo AR DataGlass che unisce i mondi virtuale e reale per il supporto tecnico ai clienti in tempo reale.