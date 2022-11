La velocità del platesetter Kodak Magnus Q800 ad alte prestazioni è stata aumentata con T-speed Plus, per una produttività che arriva a 84 lastre B1 o 8 lastre all’ora. Kodak ha introdotto il T-speed, allora il sistema CtP 8-up più veloce del mondo, circa due anni fa. Il sistema CtP Magnus Q800 ora può produrre una lastra ogni 42,9 secondi. Questo è il terzo aggiornamento della velocità di Kodak per il Magnus Q800 in quattro anni, con un miglioramento della velocità di oltre il 40% rispetto al precedente Z-Speed ​​del 2018. Il sistema CtP Magnus Q800 può esporre anche le lastre Kodak Sonora XTRA senza sviluppo alla sua nuova velocità massima.

Il dispositivo CtP aggiornato aiuta gli stampatori offset a foglio e a bobina a massimizzare ulteriormente la produttività dei loro flussi di lavoro. Tutte le opzioni di automazione disponibili per il CtP Magnus Q800, tra cui il caricatore per pallet singolo (SPL), il caricatore per pallet multipli (MPL) e l’unità per cassette multiple (MCU), supportano la nuova velocità. In vista del nuovo aumento della velocità del platesetter, è di grande vantaggio che il caricatore multi-pallet possa contenere fino a 3.200 lastre in quattro diversi formati: due pallet da 1.500 lastre ciascuno e due cassetti da 100 lastre ciascuno. Importante per garantire lunghi tempi di funzionamento senza intervento manuale è l’aumento del 40% recentemente implementato della capacità del sistema di rimozione degli interfogli per i modelli SPL/MPL.

“Siamo soddisfatti di rendere il sistema CtP più veloce del mondo ancora più veloce. Questa è un’ulteriore prova del fatto che Kodak continua a portare sul mercato soluzioni che consentono ai nostri clienti del settore della stampa di diventare più competitivi e redditizi grazie a una maggiore efficienza e produttività”, ha commentato Jeff Zellmer, Vice President, Global Sales & Strategy, Kodak.

Il sistema CtP Magnus Q800 con T-Speed ​​Plus è ora disponibile in tutto il mondo. I platesetter Magnus Q800 già installati possono essere aggiornati alla nuova velocità.