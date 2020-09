Kodak ha deciso di non partecipare a Drupa 2021

“L’impegno di Kodak per la sicurezza dei nostri dipendenti e clienti durante la pandemia COVID19 è fondamentale. Le continue preoccupazioni e gli impatti della pandemia ci rendono difficile impegnare risorse per un evento del genere in questi tempi incerti”, ha affermato Jim Continenza, presidente esecutivo di Eastman Kodak Company.

Kodak continuerà a investire nel settore della stampa, incrementando il suo impegno per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per stampa digitale e fornendo i prodotti di cui i clienti hanno bisogno per aumentare la produttività e la crescita seguendo l’evoluzione del settore.