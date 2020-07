La seconda possibilità digitale di Kodak

By Jim Continenza, Presidente esecutivo, Kodak

Conosciamo tutti la narrativa convenzionale di Kodak: la società inventrice della fotografia digitale che ha trascurato il suo potenziale ed è diventata un classico esempio di miopia aziendale. Ora abbiamo imparato dal passato e questa volta consideriamo il digitale non come una minaccia, ma come un’opportunità d’oro.

È un’opportunità su cui siamo pronti a capitalizzare perché oggi Kodak è finanziariamente più forte di quanto non lo eravamo da molti anni. Abbiamo rimborsato integralmente i nostri prestiti a termine di primo grado ed eliminato decine di milioni di dollari in pagamenti di interessi annuali. Ci siamo riorganizzati in modo da poter sfruttare i nostri esclusivi punti di forza nella stampa e nei materiali e nelle sostanze chimiche avanzati, che sono la base di molte delle nostre tecnologie di stampa proprietarie. Siamo pieni di energia, fiduciosi, offriamo ottimi prodotti e siamo pronti a guidare la prossima rivoluzione nella stampa digitale.

L’era della stampa digitale inizia ora

Crediamo più che mai che il futuro della stampa sia il digitale. La tecnologia digitale, in particolare la tecnologia digitale Kodak, offre una qualità di stampa che corrisponde all’offset. Sfiderei chiunque a vedere la differenza tra le immagini stampate con la nostra tecnologia inkjet KodaK Ultrastream e l’offset convenzionale. Con la tecnologia digitale è possibile migliorare l’efficienza del flusso di lavoro, stampare tirature molto brevi e personalizzare le comunicazioni e gli imballaggi utilizzando i dati variabili. Questi punti di forza sono diventati ancora più importanti durante la crisi del coronavirus mentre il segmento degli imballaggi continua a crescere e il direct mail diventa uno strumento sempre più prezioso per gli esperti di marketing che desiderano interagire con i consumatori.

Ecco perché il digitale sta crescendo e si prevede che crescerà ancora più velocemente man mano che un numero maggiore di stampatori (e i loro clienti) ne apprezzeranno i vantaggi. Smithers Research prevede un tasso cumulato di crescita annuale del 7% per il digitale tra il 2019 e il 2024.

Raddoppio del digitale

Sulla base della chiara direzione intrapresa dall’industria, Kodak sta raddoppiando la stampa digitale, in particolare la tecnologia che consente la stampa digitale degli imballaggi. Stiamo investendo circa 25 milioni di dollari l’anno in tecnologia di stampa, aggiungendo al nostro già ampio portafoglio di soluzioni digitali. Prima di impegnarci in qualsiasi attività di ricerca e sviluppo ascoltiamo i nostri clienti. Stiamo costruendo i prodotti di cui gli stampatori hanno bisogno per aumentare la semplicità, migliorare la produttività, favorire la crescita e prosperare in un futuro digitale. Se ci riusciranno, anche noi avremo successo.

Kodak ha sempre avuto le conoscenze scientifiche per guidare l’innovazione. Il nostro portafoglio IP comprende circa 2.500 asset brevettati relativi alla stampa. In effetti, Kodak ha creato quasi tutte le invenzioni rivoluzionarie nella stampa moderna, dalle macchine da stampa Kodak Prosper alle lastre Kodak Sonora senza sviluppo fino alla nostra nuova piattaforma inkjet Ultrastream. E ora che Kodak è molto più snella e agile, possiamo guidare lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie rivoluzionarie come la stampa digitale degli imballaggi.

La stampa è nel DNA di Kodak e impieghiamo ancora migliaia di persone con decenni di esperienza nello sviluppo e per l’assistenza di tecnologie all’avanguardia. Sono un veterano del settore della stampa, avendo gestito diverse società che si occupavano di stampa e carta. Conosco il settore della stampa e comprendo le transizioni tecnologiche, nonché la potenza del digitale, e penso che ora sia davvero il momento della stampa digitale.

L’eccellente gamma di Kodak

Abbiamo già un’ottima gamma di soluzioni digitali. Le nostre macchine da stampa Prosper, basate sulla nostra tecnologia proprietaria a getto d’inchiostro continuo, sono macchine da stampa inkjet molto veloci e affidabili. La nostra rivoluzionaria nuova macchina da stampa Prosper Ultra 520 stabilisce nuovi parametri di produttività e qualità. Le nostre macchine da stampa a foglio Nexfinity aiutano ad aumentare la produttività con la loro notevole versatilità e offrono una qualità dell’immagine elettrofotografica senza eguali al minor costo per pagina. Il nostro software Prinergy stabilisce lo standard per massimizzare l’efficienza di quasi tutti i flussi di lavoro, anche con funzionalità cloud.

E queste sono solo le cose che facciamo da soli. Siamo inoltre aperti a collaborare con i partner per sviluppare la tecnologia che nessuno di noi può creare da solo. Un buon esempio è la Kodak/Uteco Sapphire EVO W, che offre qualità di stampa, personalizzazione e produttività nella stampa digitale degli imballaggi flessibili. Inoltre, gli inchiostri e le vernici a base d’acqua Kodak incredibilmente convenienti che utilizza riducono effettivamente il costo di stampa. È un punto di svolta per l’industria dell’imballaggio.

E questi prodotti sono solo l’inizio, solo la punta dell’iceberg Kodak. Abbiamo in cantiere altre tecnologie che completeranno il nostro portafoglio e offriranno ai nostri clienti una gamma veramente completa di soluzioni in modo che possano competere nel digitale in qualsiasi fase della loro evoluzione aziendale. Inoltre possono continuare a migliorare la produttività della stampa convenzionale con le lastre Sonora senza sviluppo e i CTP altamente automatizzati.

Questa volta non ci stiamo impegnando per diventare semplicemente un altro attore nel settore della stampa. Siamo qui per riscrivere la storia di Kodak, riportare il nostro nome alla rispettabilità e alla ribalta e condurre l’industria della stampa verso un futuro digitale in crescita.