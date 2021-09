Joint Venture in Cina tra Longtec e Inkmaker (IM Group)

Inkmaker Shanghai, filiale cinese del gruppo industriale recentemente rinominato IM GROUP (precedentemente noto come Inkmaker Group), ha annunciato di aver formato una joint-venture in China chiamata “Inkmaker Intelligent Systems (Shanghai) Ltd. Co” con la Zhuhai Longtec Corp. Ltd., meglio nota come Longtec.

La nuova partnership è rivolta specificamente all’industria di produzione di vernici e rivestimenti, inchiostri e prodotti chimici in Cina e si concentrerà sulle formulazioni e applicazioni relative a; tintometria, dosaggio, MES (Manufacturing Execution System), pesatura, colorazione e riempimento.

Inkmaker Shanghai Ltd Co— che è stata fondata nel 2004 da Inkmaker Srl (Italia) e Inkmaker Asia Sdn Bhd (Malesia)— è un produttore già rinomato, di sistemi integrati e automatizzati per i settori sopramenzionati, in Cina.

“Inkmaker Shanghai continuerà, come prima, a mantenere i suoi clienti esistenti direttamente e la rete di agenti in vari segmenti di mercato della Cina, ma in aggiunta, questa Joint Venture offre a entrambe le società una spinta formidabile”, ha spiegato Lau Kar Seng, GM di Inkmaker Shanghai e membro del consiglio di amministrazione di IM GROUP, “Il nostro obiettivo era quello di aumentare significativamente la nostra portata e presenza sul mercato, stando più vicini ai nostri clienti cinesi”.

“Inkmaker, che è essenzialmente il membro fondatore di IM GROUP, è l’unico produttore europeo di sistemi tintometrici ad avere uno stabilimento di assemblaggio in Cina. Questo gli ha permesso di entrare in modo significativo nel mercato cinese, dove ora sono riconosciuti come leader affidabili, in vari settori. La loro reputazione, per la qualità dei prodotti e il rinomato software, li precede, e per noi è un onore collaborare”, ha detto He Xiao Dong, proprietario di Longtec, “con il coinvolgimento di Longtec, attraverso la nostra rete e la capacità di fornire soluzioni di fabbrica intelligenti all’interno delle nostre industrie, siamo perfettamente abbinati per completare ciascuno i prodotti e i servizi dell’altro”.

“A nome del consiglio di amministrazione, siamo molto soddisfatti di questa nuova sinergia tra Longtec e la nostra filiale in Cina, Inkmaker Shanghai. Finora le due aziende hanno condiviso clienti in comune, essendo coinvolte in fasi e processi diversi. Ora, con la costituzione di Inkmaker Intelligent System (China) Ltd Co., entrambi saranno in grado di unire la propria forza vendita e le risorse di prodotto per penetrare ulteriormente nel mercato cinese. Noi di IM GROUP siamo convinti che i maggiori beneficiari di questo investimento saranno i nostri clienti”, ha concluso Roberto Guerra, CEO Asia Pacific, IM GROUP.