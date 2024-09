ITP (Industria Termoplastica Pavese), leader nel settore delle materie plastiche, ha presentato il suo terzo Bilancio di Sostenibilità, evidenziando i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri in materia di responsabilità ambientale, sociale e di governance. Il 2023 è stato un anno di traguardi significativi, con la celebrazione del 50º anniversario dell’azienda e l’inaugurazione di un nuovo stabilimento produttivo all’avanguardia.

Nel corso dell’anno, ITP ha incrementato il suo impegno per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale, con iniziative che hanno coinvolto sia i collaboratori interni che la comunità locale. ITP ha supportato l’elezione di Pavia a Capitale della Cultura d’Impresa da parte di Confindustria, sottolineando l’importanza del legame con il territorio e l’impegno a favore delle economie locali.

ITP ha continuato a investire nell’innovazione, introducendo il marchio Triflex, che rappresenta materiali plastici avanzati e altamente sostenibili. Questi film vengono prodotti nel nuovo sito, che non solo espande la capacità produttiva, ma contribuisce anche alla riduzione degli impatti ambientali grazie a tecnologie avanzate che permettono di minimizzare l’uso di plastica nei processi di produzione. Questo sviluppo si inserisce nell’ambito dell’impegno dell’azienda a rendere il packaging sempre più riciclabile, riducendo l’uso di plastica e semplificando le strutture dei prodotti per favorire il “Design for Recycling”.

L’impegno di ITP per l’inclusività si è concretizzato nella creazione di un’Academy femminile interna, volta a promuovere l’ingresso delle donne in ruoli produttivi tradizionalmente maschili. Questo progetto è parte integrante della missione di ITP di creare un ambiente di lavoro più stimolante e inclusivo.

Come Società Benefit, ITP ribadisce il suo impegno verso una crescita responsabile, unendo l’innovazione tecnologica con l’inclusività e la sostenibilità ambientale. Il CEO Massimo Centonze ha sottolineato che “il nostro impegno verso l’innovazione e la concretezza nella realizzazione di progetti green non solo rafforza la nostra azienda, ma contribuisce anche al benessere della comunità e del pianeta.”