IST (Italia Sistemi Tecnologici S.p.A.) ha chiuso l’ultimo trimestre del 2023 con ambizione e ispirazione con l’apertura di IST Asia, a Kuala Lumpur, in Malesia.



La nuova filiale, situata a Kuala Lumpur, in Malesia, è stata celebrata con un evento formativo organizzato da IST rivolto ai suoi agenti e distributori regionali, con diversi leader chiave di IST Europe che sono arrivati appositamente per celebrare l’evento.

“Questo è un momento di grande orgoglio per noi, in quanto IST espande la sua portata in questa popolosa zona geografica dell’Asia”, ha dichiarato Massimiliano Mingacci, Global Sales and Marketing Manager di IST, “oltre ad essere una potenza economica, il Sud-Est asiatico è una delle regioni culturalmente più diversificate del mondo e, considerando l’importante parco clienti ormai consolidato, era strategicamente importante per noi essere localmente presenti con un team di vendita e assistenza”.

Mentre IST Asia dava il benvenuto alle nuove reclute nel suo nuovo ufficio, anche IST Europe ha recentemente accolto un nuovo volto, una figura di spicco del settore, Luigi Improta, come nuovo direttore di produzione con sede a Modena, in Italia.

“Il nostro investimento in IST Asia è la prova della forza economica e della redditività commerciale di IST e segna un momento significativo per l’azienda nel suo complesso. L’organizzazione sta crescendo e si sta espandendo, con obiettivi ambiziosi per il prossimo futuro, Cina e Stati Uniti potrebbero essere in lizza per il 2024, quindi tenete d’occhio IST” , ha concluso Roberto Guerra, Direttore di IST SpA.

Con sede a Modena, centro di eccellenza italiano per l’ingegneria meccanica, IST è specializzata nella progettazione, produzione e installazione di distillatori di solventi e sistemi di lavaggio riconosciuti per la loro efficienza e affidabilità. L’azienda ha fatto notizia a livello internazionale all’inizio di quest’anno quando ha presentato due nuove innovazioni tecnologiche rivoluzionarie, TW e Roto Plus all’European Coating Show 2023 di Norimberga, in Germania. Il team altamente qualificato di IST gestisce un processo di produzione completo a 360 gradi utilizzando materiali sicuri e duraturi per garantire la mission di fornire tecnologie affidabili e all’avanguardia per anticipare gli standard di domani.