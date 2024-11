Il Kit lampade Shine LED, con innovazione Miraclon, si è aggiudicato il Sustainability Technology Award dell’Associazione tedesca di tecnica flessografica (DFTA) durante un prestigioso evento a Colonia, in Germania. Questo è il terzo riconoscimento del settore per i kit lampade Shine LED, dopo l’esclusivo doppio premio FTA per l’eccellenza e l’innovazione nella sostenibilità ricevuto in Nord America nel maggio 2024.

Fornito come semplice e rapido elemento retrofit per aggiornare le attuali modalità di esposizione a luce fluorescente, il kit lampade Shine LED permette ai negozi e ai tipografi flexo di avvalersi di tutti i vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità della tecnologia a esposizione LED, a una frazione del costo di un nuovo sistema. Alcuni vantaggi:

miglior livello di uniformità e qualità nell’esposizione delle lastre, il che garantisce minori rifacimenti e sprechi di lastre;

efficienza di stampa superiore e meno arresti della macchina da stampa grazie a una migliore uniformità delle lastre;

riduzione dei nocivi rifiuti al mercurio dovuti alla frequente sostituzione delle lampade a fluorescenza, perché le lampade LED hanno una durata maggiore;

minor consumo energetico grazie alla migliore efficienza energetica delle lampade LED.

La giuria dei premi DFTA ha commentato: “Il kit lampade Shine LED di Miraclon stabilisce un nuovo standard di efficienza ecologica ed economica e, con le imminenti restrizioni sui tubi fluorescenti UV, rappresenta una soluzione innovativa per il settore. Invece di dover investire in un sistema di esposizione completamente nuovo, le aziende possono utilizzare il kit lampade Shine LED per convertire in modo conveniente le macchine esistenti alla moderna tecnologia LED a un costo molto inferiore. Ma in questo caso la sostenibilità va di pari passo con il miglioramento tecnico. L’emissione UV significativamente più elevata e costante della tecnologia LED non solo aumenta l’efficienza, ma prolunga anche la vita utile delle lampade. Questa combinazione di conservazione delle risorse, convenienza e progresso tecnologico rende il kit lampade Shine LED un meritato vincitore nella categoria sostenibilità. Dimostra in modo eccellente come le innovazioni sostenibili possano essere non solo sensate dal punto di vista ecologico, ma anche economicamente vantaggiose. Una soluzione pionieristica per un settore dell’imballaggio più ecologico e orientato al futuro!”

Reid Chesterfield, Chief Technology & Innovation Officer di Miraclon, spiega: “Noi di Miraclon ci impegniamo a presentare ai nostri clienti innovazioni che offrano vantaggi tangibili, rendendo le loro attività più produttive, più coerenti e più sostenibili. Il kit lampade Shine LED è una soluzione semplice che soddisfa tutti e tre i requisiti e rappresenta un modo semplice e conveniente per le aziende di passare all’esposizione LED in tutte le loro attività. Il settore sta dimostrando una grande attenzione a questa soluzione e siamo onorati di accettare questo premio per la sostenibilità dalla DFTA. È una conferma del fatto che siamo sulla strada giusta.”