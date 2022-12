La milanese Pubblialba mette a segno la prima installazione italiana della stampante industriale flatbed UV VR6D – HS di Vanguard Europe. Il sistema, già in funzione presso gli stabilimenti produttivi di Pubblialba, rientra in un progetto di sviluppo dell’azienda che punta a una digitalizzazione della produzione per rispondere a un mercato industriale dinamico che richiede sempre più flessibilità, qualità e rapidità.

“Esigenze che ci hanno portato a investire in tecnologie digitali di ultima generazione e macchinari complementari per la lavorazione delle materie plastiche che consentano una gestione sempre più efficiente dei processi produttivi per rispondere tempestivamente alle richieste del mercato”, ha dichiarato Francesco Pileci, Direttore di Pubblialba, commentando l’investimento nel sistema Vanguard.

A poche settimane dalla firma dell’accordo con Vanguard Europe a Viscom Italia, Pubblialba ha già avviato la produzione digitale con il sistema a piano fisso Vanguard VR6D – HS, che combina la tecnologia di ultima generazione delle testine di stampa Ricoh Gen 6 con l’azionamento magnetico ad alta velocità. Tra le principali caratteristiche della flatbed figurano la tecnologia di polimerizzazione a LED eco-friendly, la conformità agli standard Industry 4.0, i software Durst Workflow e Analytics, le barre di ionizzazione per l’eliminazione delle cariche elettrostatiche, 4 zone aspiranti, la dimensione della goccia di 5-10-15 picolitri e un’area di stampa fino a 1,27m x 2,54 m.

“La nostra partecipazione a Viscom 2022 ci ha offerto la possibilità di dialogare con i nostri clienti e con molti nuovi prospect che vogliono iniziare o implementare ulteriormente il processo di digitalizzazione della produzione. Condividendo la passione per l’avanguardia tecnologica, abbiamo lavorato sinergicamente con il team di Pubblialba a partire dalle fasi di consulenza fino all’installazione del sistema di produzione digitale flatbed UV firmato Vanguard“, ha detto Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst.

All’interno di Pubblialba convivono tecnologie serigrafiche e digitali, reparti di prestampa e macchine CNC, che lavorano sinergicamente consentendo all’azienda di realizzare prodotti contraddistinti da elevati livelli qualitativi. Fondata nel 1969 e originariamente dedicata alla serigrafia e all’installazione di affissioni large format sugli autobus, tram e negli hub aeroportuali, negli anni Pubblialba si è specializzata in applicazioni complesse destinate alle apparecchiature industriali indoor e outdoor.