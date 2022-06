DS Smith aprirà nelle prossime settimane un nuovo stabilimento a Castelfranco Emilia (Modena). L’impianto è ora in fase di avvio e sarà pienamente operativo entro fine luglio 2022 e avrà una capacità produttiva complessiva di oltre 200 milioni di metri quadri all’anno con un massimo di 10 linee di converting.

Il nuovissimo impianto di Castelfranco Emilia è stato progettato e costruito tenendo conto dei più elevati standard di sicurezza, massimizzando l’efficienza del processo produttivo per generare capacità produttiva nel pieno rispetto di tutti gli aspetti di sostenibilità.

In particolare:

Attraverso la presenza di magazzini verticali automatici per gli utensili, i semilavorati e i prodotti finiti , l’impianto ridurrà i consumi energetici. Questi magazzini automatici eliminano la necessità di carrelli elevatori e il rischio ad essi associato.

Il sito è stato progettato per massimizzare l'uso della luce naturale e il 100% delle lampadine installate sono a led

È stato installato un sistema di pannelli solari con 640 kWp, insieme a caldaie e compressori ad alta efficienza con sistemi di recupero del calore.

Inoltre, tutti i veicoli per il trasporto interno sono elettrici, il sistema di climatizzazione degli uffici sarà alimentato da energia geotermica, e l’impianto sarà dotato di un innovativo sistema di gestione dell’acqua, che consente il massimo recupero e riutilizzo della risorsa idrica.

Tutte le soluzioni sostenibili di cui sopra consentiranno allo stabilimento di Castelfranco di ridurre le emissioni di CO2 di 764 tonnellate all’anno rispetto a un impianto tradizionale.

“Nel rispondere ai cambiamenti del mondo in cui viviamo e operiamo, è fondamentale che la nostra spinta a ridefinire il packaging continui a porre la sostenibilità al centro della nostra attività”, ha commentato Paolo Marini, Managing Director di DS Smith Italia. “Questa nuova struttura all’avanguardia e l’approccio di un intero sistema sostenibile daranno a DS Smith l’opportunità di compiere progressi significativi rispetto alle nostre responsabilità ambientali, sociali e di governance”.

DS Smith, fornitore leader di imballaggi sostenibili, continuerà a implementare la sua innovativa Strategia di Sostenibilità, Now and Next, che definisce obiettivi e impegni ambiziosi per i prossimi anni.

Le aree chiave della strategia guideranno la crescita sostenibile di DS Smith attraverso 5 obiettivi: la chiusura del cerchio per una migliore progettazione, la protezione delle risorse naturali, la riduzione dei rifiuti, dell’inquinamento e delle emissioni di CO2, e l’educazione delle persone all’economia circolare.