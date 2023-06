Prosegue a ritmo serrato il piano di sviluppo di 4Graph messo a punto per diventare la prima tipografia online italiana 100% sostenibile.

Taglio del nastro per il parco fotovoltaico realizzato da 4Graph a totale copertura dello stabilimento di nuova generazione di Cellole, che ha visto l’installazione di 588 pannelli per una potenza totale di 248 kilowatt. Già raggiunto, dunque, uno degli step previsti dal piano di sviluppo triennale messo a punto dall’azienda per diventare la prima tipografia online d’Italia interamente sostenibile e a impatto zero sull’ambiente.

L’impianto fotovoltaico permetterà di produrre il 100% della potenza impegnata e di coprire il 75% dei propri assorbimenti, considerando i normali cali di produzione dovuti alle ore notturne o alla mancanza di luce. “L’industria manifatturiera è chiamata a efficientare i processi produttivi, la cui sostenibilità è minata dalla vulnerabilità delle fonti energetiche tradizionali. Per incentivare lo sviluppo economico e favorire l’occupazione, puntiamo, da un lato, sulla sostenibilità energetica, dall’altro, sull’economia circolare che interessa tutta la filiera, dalle materie prime alla produzione, dalla logistica al prodotto finale”, commenta Biagio Di Mambro, amministratore di 4Graph. Per massimizzare l’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, inoltre, l’azienda sta finalizzando un nuovo progetto che prevede il recupero di batterie di accumulo già installate al servizio di impianti di produzione che verranno utilizzate per immagazzinare l’energia non assorbita nei weekend e rilasciarla per i consumi dei reparti produttivi e degli uffici durante la settimana.

Oltre alla produzione di energia green, la transizione energetica per 4Graph tocca diversi aspetti, tra cui l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per gestire efficientemente, anche in chiave green, le infrastrutture tecnologiche, e l’installazione di macchinari accuratamente selezionati puntando sulle più recenti tecnologie atte a minimizzare i consumi. L’efficientamento energetico di uno stabilimento produttivo, come sottolinea Di Mambro, si traduce anche nella progettazione a basso assorbimento degli impianti di servizio come sistemi di umidificazione, refrigerazione e illuminazione LED e nell’utilizzo di dispositivi di accensione e spegnimento automatico dei macchinari per ridurre i consumi. Per una vera transizione ecologica della produzione, inoltre, 4Graph sta implementando procedure sempre più efficienti per il riciclo, la gestione degli scarti, la scelta dei materiali impiegati per lavorazioni secondarie. Ad esempio, l’azienda ha totalmente sostituito il classico nastro adesivo per gli imballi con uno in carta riciclata. Tra gli obiettivi di 4Graph, infatti, la volontà di eliminare totalmente l’utilizzo della plastica da tutto il ciclo produttivo, puntando all’economia circolare. Ciò si traduce in scelte come quella di riutilizzare gli scarti di produzione come riempimento degli imballi al posto delle tradizionali bolle d’aria in plastica. Sempre in ottica di efficientamento dei processi, 4Graph ha già pianificato di investire in distributori automatici di inchiostro che verranno installati sugli impianti di stampa e che permetteranno di abbattere dell’80% l’utilizzo di contenitori in alluminio normalmente impiegati a tale scopo.

La crescita di 4Graph, confermata dal costante potenziamento dell’organico e dall’importante incremento di fatturato conseguito nel 2022, testimonia che il forte orientamento alla sostenibilità può essere premiante in un mercato che sempre di più dimostra di apprezzare non soltanto la qualità dei prodotti e servizi offerti, ma anche il modo in cui vengono realizzati.