Beppe Bergomi inaugura un nuovo reparto taglio in Gerosa Group

Gerosa Group, leader a livello internazionale nel converting di imballaggi flessibili, ha ospitato all’interno dell’Headquarters il campione del mondo Beppe Bergomi e il Responsabile dell’area Psicopedagogica del Calcio Como Samuele Robbioni per l’inaugurazione del nuovo reparto taglio dedicato alla lavorazione dell’alluminio.

L’incontro è stato anche l’occasione per un evento formativo, rivolto a tutti i dipendenti, che ha messo al centro lo sport inteso come metafora di vita, creando un ponte tra il campo da gioco e la vita aziendale, attraverso la partecipazione di due importanti figure del mondo del calcio: Beppe Bergomi, campione del mondo con la nazionale italiana di calcio, e Samuele Robbioni, psicologo sportivo e mental coach della squadra Calcio Como. Durante i loro interventi, i due ospiti hanno creato un parallelismo col mondo dello sport e condiviso preziose esperienze, sottolineando, usando le parole di Beppe Bergomi, come “una squadra campione batte sempre una squadra di campioni”.

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione con Randstad HR Solutions, puntando a cogliere importanti spunti di riflessione per promuovere il sano spirito di teamwork, valorizzando i singoli dipendenti, ma tenendo sempre in vista un obiettivo comune da raggiungere per costruire una squadra vincente.

Dalla necessità di essere al passo con un mercato che presenta sempre nuove sfide, Gerosa Group, col suo sguardo rivolto al futuro, investe e adotta approcci sempre più innovativi per creare un contesto lavorativo ottimale per i suoi dipendenti con lo scopo di raggiungere elevati standard qualitativi.

In quest’ottica, il Gruppo ha investito più di 80 MIO di euro negli ultimi 10 anni sia in capitale tecnologico sia in capitale umano, come dimostra l’evento di lunedì pomeriggio durante il quale si è tenuta anche l’inaugurazione del nuovo dipartimento dedicato alla lavorazione dell’alluminio all’interno dell’Headquarters di Inverigo: un’area di 1000 mq dov’è stata installata una nuova taglierina che realizza fascette in alluminio partendo da bobina, utilizzate principalmente nel mercato del cioccolato.

“Investire nel capitale tecnologico è estremamente importante per Gerosa Group, ma senza le persone che la fanno funzionare, la tecnologia sarebbe inutile. Ecco perché abbiamo scelto di investire anche nel capitale umano. Oggi celebriamo le persone che lavorano con noi, per ricordar loro quanto siano fondamentali all’interno del nostro Gruppo” ha dichiarato Fabrizio Gerosa, Sales Manager di Gerosa Group.