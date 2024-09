IMS TECHNOLOGIES, azienda leader nell’ingegneria meccanica e nella produzione di taglierine ribobinatrici e avvolgitori automatici, è lieta di annunciare la nomina di Shridhar Dhumal a Direttore Vendite per la divisione Nonwoven in India. Shridhar sarà responsabile della supervisione e dell’espansione delle attività commerciali, delle iniziative di networking all’interno del settore del nonwoven in India e promuoverà il portfolio GOEBEL IMS, progettato per rispondere alle specifiche esigenze delle diverse applicazioni nel campo del tessuto non tessuto.

Con la sua vasta esperienza nel settore Shridhar porta una nuova prospettiva e una preziosa competenza che saranno fondamentali per rafforzare la nostra presenza nel mercato indiano del nonwoven, oltre a favorire nuove relazioni con i clienti e sostenere la crescita delle nostre attività locali.

Con oltre 170 anni di storia e più di 11.000 macchine installate in tutto il mondo, GOEBEL IMS – un brand di IMS TECHNOLOGIES – si distingue per la sua capacità di lavorare la più vasta gamma di materiali. Sfruttando la nostra solida esperienza, offriamo macchinari su misura progettati per soddisfare le specifiche esigenze tecniche di ogni cliente, incluse soluzioni avanzate automatizzate.

L’ingresso di questo nuovo membro nel nostro team rafforza il nostro impegno a mantenere una stretta collaborazione con i clienti, offrendo loro informazioni preziose e approfondimenti utili, continuando così a perseguire l’eccellenza nell’industria del nonwoven.