ICMA partecipa alle nuove edizioni di Packaging Première Milano (16-18 maggio 2023) e di Luxe Pack Parigi (7-8 giugno 2023) con la sua nuova collezione Metallic: 62 carte perlescenti e metallizzate, che spaziano dai toni caldi ai toni freddi, dai colori saturi ai pastello. Grazie a patine uniche, frutto di anni di esperienza dell’azienda – che ha festeggiato quest’anno i suoi primi 90 anni – e all’ampia proposta di goffrature, la carta si “trasforma” in metallo e in madreperla, con riflessi e bagliori magnetici.

La collezione comprende anche carte 100% riciclate, certificate FSC Recycled Credit in vari colori – blu metallizzato, oro in diverse sfumature, canna di fucile, platino e rame.

Metallic continua il percorso avviato dalla collezione Kind, volto a nobilitare basi 100% riciclate e a sostituire, ove possibile, la cellulosa vergine, creando così carte meravigliose e sostenibili, perché la loro produzione non comporta l’abbattimento di alberi ma proviene dalla cellulosa riciclata.

La collezione Metallic propone colori e goffrature rivisitando le carte più rappresentative della produzione ICMA che già nel suo nome “Industria Carte Metallizzate ed Affini” – rimanda a questi prodotti realizzati grazie a sapienti processi di nobilitazione.