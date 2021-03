I&C-GAMA partner tecnico di RCL nella fornitura di due macchine roto

Per le prime due macchine vendute nel 2021 in Nord Italia dalla RCL è stato importante il supporto di I&C-GAMA, come partner tecnico, nel fornire i sistemi di controllo viscosità e di registro.

Si tratta delle rotative 8 colori ROTOSHAFTLESS di RCL di nuova concezione, che beneficiano di una progettazione con principi innovativi che, con un nastro variabile da 200 a 1100 mm, rendono la macchina versatile e adatta a diversi utilizzi nell’ambito del packaging.

Compattezza, velocità e semplicità d’impiego sono le caratteristiche principali delle ROTOSHAFTLESS, che sono state apprezzate nella stampa su polilaminato per capsule usate nel settore enologico e nella stampa su film per la produzione di maniche.

I&C-GAMA ha provveduto a montare su queste macchine i suoi ben noti G26. L’intervento del viscosimetro è fondamentale per regolare automaticamente la viscosità degli inchiostri a base solvente, che per diversi fattori varia durante il processo di stampa.