I&C-GAMA Group lancia il progetto I&C Academy

Nell’ambito dei servizi offerti da I&C-GAMA il 2019 sarà incentrato su formazione e servizio al cliente, ovvero sulla volontà di offrire, insieme ai propri partner commerciali, dei corsi di aggiornamento per operatori sui prodotti GAMA/Camis/Grafikontrol.

Il progetto I&C Academy permetterà agli attuali operatori di perfezionare l’utilizzo delle tecnologie presenti nell’azienda (viscosimetri, montacliché, sistemi d’ispezione e controllo colore) e consentirà ai nuovi operatori di processo di apprendere le cognizioni di base.

Tali corsi saranno organizzati presso la sede milanese di I&C-GAMA, presso i centri tecnologici dei partner oppure, su richiesta, presso la sede del cliente.

Sergio Puoti, Direttore Vendite di I&C-GAMA, conferma che: «L’obiettivo è di adeguarci alle nuove esigenze del mercato; in altri termini, non solo vendere tecnologie innovative, ma anche fornire al cliente un continuo supporto formativo per utilizzare sempre al meglio i sistemi da noi forniti e quindi ottimizzarne le prestazioni».