Sulla base dei recenti successi commerciali e dello sviluppo di nuovi prodotti innovativi, I-TECH S.r.l. continua la sua espansione sul mercato in diversi settori.

Questa nomina consentirà a Bruno Bettelli Bettelli, fondatore e presidente e amministratore delegato, di preparare il futuro di I-TECH S.r.l. attraverso il dipartimento di strategia, di cui è responsabile.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei beni strumentali, Andrea Carandini è un vero esperto di sviluppo e strutturazione del mercato, dopo aver completato con successo il programma di Executive General Management presso la LIUC Business School / Luiss Business School nel 2023, sta ora applicando la sua esperienza a beneficio di I-TECH S.r.l. per affermare saldamente la PMI come attore leader nelle soluzioni per la preparazione e il trasferimento di prodotti coloranti liquidi in diversi settori.