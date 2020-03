Guandong organizza i coffe webinar

Come disse Einstein in uno dei suoi più celebri aforismi: “È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato”.

Stiamo tutti vivendo un momento tosto, delicato e, per certi versi, epocale, dove rapporti sociali, lavorativi, commerciali e perfino una semplice passeggiata fuori casa diventano esperienze messe sottovetro, in attesa di poter essere di nuovo toccate e abbracciate, chissà quando.

Ma siamo davvero tutti fermi? Oppure qualcosa sta brulicando di inventiva e di quell’irrefrenabile volontà di restare vicini e di non perdersi di vista?

Guandong si è ispirata a un rito sacro per molti: il momento del caffè che, ora più che mai, può riconnetterci e riportarci in piazza per parlare e scambiare idee. Questo simbolo unito alla tecnologia dà vita a una serie di webinar organizzati da Guandong per restare ancora più vicina ai suoi clienti.

“Da un periodo così complesso e inaspettato, ci siamo inventati una splendida opportunità per consolidare ancora di più il rapporto con i nostri clienti e per mantenere i motori caldi”, commenta Daniele Faoro, amministratore delegato di Guandong.

Dal 18 marzo fino a inizio maggio, tutti i giorni alle ore 14:00, il management e gli esperti del team aziendale si collegheranno per una sessione di formazione interattiva sui prodotti e sulle soluzioni Guandong della durata di circa venti minuti.

Per partecipare o avere informazioni scrivere a: info@guandong.eu