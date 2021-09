Grifal ha inaugurato l’Innovation Hub al Kilometro Rosso

Grifal ha inaugurato martedì 14 settembre l’Innovation Hub, un centro di eccellenza in formazione, ricerca e sviluppo nel settore del packaging ecosostenbile

Si è svolta martedì 14 settembre presso il Kilometro Rosso Innovation District, polo di riferimento nel panorama internazionale in ricerca e tecnologia, l’inaugurazione del Grifal Group Innovation Hub, la nuova sede del Gruppo bergamasco leader italiano nel settore del packaging ecosostenbile. L’evento è avvenuto alla presenza di Fabio Gritti, Presidente e CEO Grifal, Andrea Cornelli, Chief Technology & Innovation Officer Grifal, Giovanni Natali amministratore delegato e direttore generale 4AIM, Prof Luca Fois, Dipartimento di Design Politecnico di Milano, Paola Miglio, Marketing and New Business, The Bravery Store, Giulia Gritti, Direttore Marketing Grifal, Giancarlo Boffi, Presidente Tieng e Piero Colucci, Direttore R&D e Sistema Qualità Grifal.

“L’Innovation Hub non sarà solo un centro dedicato alla formazione e alla presentazione delle nostre competenze tecniche di progettazione, ma vuole essere soprattutto un luogo di condivisone, di crescita e di confronto costante con imprenditori internazionali sui temi comuni dell’innovazione e della sostenibilità e delle sviluppo in ambito tecnologico, valori che fin dalla nostra nascita, negli anni sessanta, ad oggi da sempre indirizzano la nostra strategia di crescita nel settore del green packaging”- ha dichiarato Fabio Gritti, Amministratore Delegato del Gruppo Grifal.