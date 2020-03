Gipea annulla il Congresso di primavera e devolve 25.000€ agli enti ospedalieri

Con una nota diffusa sul proprio sito Gipea, il Gruppo italiano produttori etichette autoadesive, ha comunicato la decisione di annullare il Congresso di Primavera previsto il 22-23 maggio a Bologna e per dimostrare concretamente solidarietà in un momento così difficile, il Direttivo ha deciso di devolvere il budget inizialmente destinato all’organizzazione dell’evento, a piccole strutture ospedaliere che operano nelle zone più colpite.

“Nella probabile impossibilità di vederci per condividere un momento importante come quello del nostro congresso annuale, preferiamo non abbatterci e cogliere l’occasione per fare la nostra parte sostenendo chi è in prima linea per il nostro Paese”, dice il Presidente Gipea Elisabetta Brambilla.