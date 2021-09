Fondazione IM Group espone sculture per aiutare i bambini bisognosi

L’artista di origine malese Alice Chang Guerra, titolare del Lai Lai Art Studio e presidente della Fondazione IM GROUP, ha rivelato la sua ultima opera d’arte e iniziativa “Le tre grazie della Malesia” in concomitanza con il 64° anniversario dell’indipendenza della Malesia e per raccogliere fondi per i bambini bisognosi.

Le tre sculture, alte due metri, attualmente in mostra al Four Points Hotel by Sheraton di Kuala Lumpur, con il collega artista Datuk Luciano Mirri, sono in vendita. Tutti i proventi andranno alla FONDAZIONE IM GROUP, che sta raccogliendo fondi per i bambini autistici in Malesia.

Ispirandosi alla scultura in marmo neoclassica del XIX secolo di Antonio Canova – “Le Tre Grazie” – Guerra ha spiegato di essere stata attratta dalla storia delle tre figlie di Zeus, che si professavano in grado di concedere doni all’umanità; Euphrosyne (allegria), Aglaia (eleganza) e Thalia (giovinezza e bellezza). “Ho provato una commozione, che si è evoluta fortemente in me, per produrre un lavoro molto personale, come donna – come sorella, figlia e madre – capace di concedere più che allegria, eleganza e bellezza, ma di rappresentare forza, coraggio e determinazione – la madre di una nazione, se non del mondo, che porta le generazioni a venire”, ha precisato Guerra, “ Le 3 Grazie della Malesia – Siti, Ah Lian e Shanti – rappresentano le donne della nostra nazione legate dall’armonia, dalla diversità culturale e razziale del nostro Paese”.

Le opere d’arte, realizzate con cemento e pezzi riciclati di ceramica rotta, portano giustamente un potente messaggio di speranza globale, come ha spiegato Alice “… la pandemia ha avuto un impatto enorme su tutti a livello psicologico e professionale. Le Tre Grazie della Malesia dimostrano che, anche dai pezzi rotti, possiamo ricostruire un bel domani”.

Il gruppo industriale recentemente rinominato IM GROUP (precedentemente noto come Inkmaker Group) che, con la forza combinata dei marchi – Inkmaker, Rexson, Vale-tech, Swesa, Teko, Tecnopails – offre soluzioni complete di ingegneria di processo, nei settori delle vernici, dei rivestimenti, degli inchiostri, delle specialità chimiche, degli adesivi, degli imballaggi in cartone ondulato, degli imballaggi per alimenti, farmaceutico, cosmetico, tessile e altro ancora, ha una serie di iniziative e attività di lavoro, pianificate dalla Fondazione IM GROUP per il 2021, all’interno delle comunità in cui opera a livello globale.