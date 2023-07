Fizz: le nuove carte colorate targate Polyedra

La nuova gamma di carte targate Polyedra, disponibile in 26 colori, è presentata attraverso il “lookbook” Drinking Colours, ispirato al monto della mixology: dal Gin Tonic al Cosmopolitan; dall’Old Fashioned al Sidecar, 26 ricette di grandi cocktail raccolti in una pubblicazione che racconta tutte le potenzialità di questo prodotto.

Il nome della linea evoca il brio tipico delle bevande caratterizzate da un gusto fresco ed esplosivo. Si tratta di Fizz, la gamma di carte colorate brandizzate Polyedra – l’ azienda del Gruppo Lecta leader di mercato nella distribuzione di carte e supporti per la comunicazione stampata – che arrivano oggi sul mercato in una veste completamente rinnovata nella proposta di colori e nelle grammature.

La nuova gamma, infatti, è disponibile in ben 26 colori, dai più tenui a quelli più vibranti, con qualche novità di tendenza e in 5 grammature (90, 120, 170, 250 e 350 grammi), tanto da renderla applicabile a qualunque progetto. In particolare, la grammatura più elevata è stata pensata proprio per il packaging di lusso.

Eccellente la qualità del prodotto, colorato in pasta e resistente alla luce, con una superficie lisciata in grado di adattarsi a qualsiasi tecnica di stampa e nobilitazione. Il colore nero, in particolare, è prodotto senza l’utilizzo di carbon black. L’intera gamma Fizz è certificata FSC C011032, libera da acidi e da metalli pesanti e prodotta con cellulosa ECF, che la rende idonea anche all’utilizzo nei giocattoli destinati ai bambini.

Per definire e presentare al meglio i 26 colori di Fizz, Polyedra si è ispirata ad altrettanti cocktail, creando uno strumento di comunicazione finalizzato alla loro presentazione ribattezzato Drinking Colours. Questo “lookbook” è costituito da un mix tra un visual, un campionario e un ricettario: di formato 22×28 (l’A4 americano), verticale, contiene infatti un esempio stampato di tutti i colori disponibili nella grammatura 170g, una campionatura di tutte le grammature, la tabella della gamma e una descrizione delle caratteristiche della carta. Ciascun colore ha una identità visiva, studiata ad hoc per rappresentare il cocktail corrispondente, di cui viene anche fornita la ricetta e la modalità di preparazione. Completa il prodotto editoriale una rilegatura a spirale metallica di colore rosso.

Dal Gin Tonic al Cosmopolitan, dall’Old Fashioned al Sidecar, questa pubblicazione racconta attraverso li cocktail cult del mondo della mixology, tutte le potenzialità di questo prodotto estremamente versatile e contemporaneo.