Zer0 Waste è il frutto di anni di esperienza sul campo e di un impegno costantemente orientato al miglioramento continuo e alla totale soddisfazione del cliente sviluppando tecnologie innovative per semplificare al massimo l’utilizzo della macchina da stampa e per la riduzione degli sprechi all’avviamento della produzione. Expert propone Zer0 Waste su tutte le sue macchine CI, ma è già allo studio una versione anche per le macchine Stack.

La passione per la flessografia è il traino di Expert Srl di San Martino Buon Albergo (VR), un’azienda produttrice di macchine da stampa flessografiche fondata nel 2004 e guidata da specialisti con esperienza consolidata nel settore della flexo.

Expert produce macchine flexo di vari modelli e dimensioni per i settori dell’imballaggio flessibile e per l’industria della carta, a partire dalle versioni a tamburo centrale (CI) Compact, Active, Evolution e Dynamic, che si caratterizzano per una grande varietà di passo stampa fino a 1.250 mm e di larghezze di lavoro fino a 1.600 mm, e che si è specializzata anche nelle versioni Stack, dove Sprint e Concept raggiungono larghezze di stampa fino a 3.200 mm con possibilità di stampare fronte e retro del film sia nella versione roll-to-roll che in linea ad estrusori e sacchettatrici, in varie configurazioni fino a 10 gruppi stampa. L’azienda inoltre fornisce linee rotocalco, semi-flexo e flexo anche per la laccatura di carta, film e foglia di alluminio e per l’accoppiamento di questi supporti per ottenere film compositi o autoadesivi, dove ogni progetto viene personalizzato a seconda delle esigenze di processo.

La domanda che sorge spontanea è sulle ragioni che hanno motivato la specializzazione nelle macchine Stack? “Perché siamo geneticamente molto flessibili e ogni progetto Stack è personalizzato. Questo nostro DNA ci permette di accedere a una porzione di mercato molto recettiva”, risponde Luigi Fiorenzato, addetto alle vendite e al marketing di Expert.

Notevole la rete globale su cui può contare l’azienda, “avere rappresentanze in tutto il mondo è indispensabile sia per la promozione della vendita che per garantire una buona assistenza, perché anche se le nostre macchine sono molto affidabili grazie a scelte tecniche qualitative di ottimo livello, noi lavoriamo per migliorare costantemente l’esperienza di utilizzo dei nostri clienti”, dice Fiorenzato, e aggiunge che la squadra R&D di Expert è orientata all’innovazione continua e al miglioramento costante di prestazioni e affidabilità, oltre che alla semplificazione delle operazioni che lo stampatore è tenuto a svolgere.

Zer0 Waste

È con questa visione che Expert è arrivata a concepire il sogno di ogni stampatore, quello di andare in produzione senza scarti di materiale, e possibilmente mediante un’operazione più semplice possibile, la pressione di un semplice pulsante di “start”.

Tradizionalmente l’avviamento di un lavoro in una macchina da stampa flessografica richiede tempo, l’attenzione di un operatore e nel migliore dei casi l’utilizzo di qualche decina di metri di carta o film per raggiungere l’impostazione ottimale dell’immagine.

Il lavoro di ricerca e sviluppo di Expert ha creato un’automazione che consente l’avviamento immediato, senza l’intervento attivo di un operatore e senza l’utilizzo di apparecchiature di visione o di verifica. “Alla fiera K-2022 abbiamo presentato Zer0 Waste, il sistema di Expert che permette di avviare la stampa ‘premendo un pulsante’ sul monitor di supervisione software e quindi permettendo al sistema flessografico di attivare la produzione con registro e pressioni di stampa praticamente perfetti”, afferma Fiorenzato.

L’attenzione dell’operatore non è più dedicata alla messa a registro o pressione, ma sarà orientata verso operazioni più specializzate come il color matching, l’ottimizzazione delle rese di stampa, l’organizzazione della produzione o altro, lavorando più velocemente e seguendo più macchine con meno stress organizzativo per tutta la squadra di lavoro. Il numero di operazioni e la loro complessità si riducono drasticamente e viene assicurata una maggiore ripetibilità dei lavori seriali; l’interfaccia operatore è semplificata al massimo e la macchina esegue le operazioni automaticamente.

I componenti del sistema Zer0 Waste

Questi gli elementi che compongono l’innovativa soluzione proposta da Expert: il montacliché ZW ad altissima precisione, una serie di programmi che affinano progressivamente la precisione del sistema di sincronizzazione dati tra montacliché e stampa e una serie di software per elaborazione dati e programmazione del posizionamento.

Cuore del sistema è un software proprietario progettato per arrivare al risultato di stampare in modo impeccabile senza dover passare da sistemi di visione o di regolazione automatica dei registri di stampa, infatti i sistemi di telecamere sono utilizzati unicamente per verificare i parametri di stampa e monitorare la qualità del prodotto.

“Il sistema Zer0 Waste si può utilizzare solo sulle macchine prodotte da Expert, principalmente sulle macchine CI, dove la prestazione è impeccabile su ogni tipo di supporto, mentre è al lavoro una versione di Zer0 Waste con prestazioni più elevate da applicarsi sulle macchine Stack dove la potenziale imprecisione è dovuta unicamente all’elasticità dei film sottili e meno rigidi che con la loro elasticità potrebbero generare spostamenti di registro”, ci spiega Fiorenzato.

Impatto ambientale

Ogni dettaglio è importante per ridurre l’impatto ambientale della stampa flessografica: oltre allo Zer0 Waste, Expert fornisce AC-System, un sistema di lavaggio automatico del circuito di inchiostrazione tra i più efficienti sul mercato, riduce le quantità di solventi e detergenti utilizzati nel processo di lavaggio a ogni cambio di inchiostri e un sistema integrato di riduzione di energia necessaria per l’essiccazione degli inchiostri mediante ricircolo automatico dei flussi di essiccazione in tempo reale.

Servizio post-vendita

Il servizio post-vendita avviene con il supporto di specialisti senior di stampa e programmatori software che affrontano una grande varietà di temi on-line, con collegamenti in remoto per assistere gli operatori, per eseguire diagnosi di eventuali guasti e per dare consulenza di stampa in caso di processi difficili.

Pur riconoscendo di essere un’azienda medio–piccola, Expert Srl è dotata di un know-how tecnologico e di un’esperienza costruttiva importanti e l’interesse per la tecnologia Zer0 Waste presentata alle open house di quest’anno conferma la grande potenzialità di questa nuova proposta.