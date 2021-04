Global Graphics Group lancia SmartDFE per etichette e imballaggi

Global Graphics annuncia il suo primo prodotto sviluppato in collaborazione con tutte le società del gruppo.

Global Graphics Software, HYBRID Software, Meteor Inkjet e Xitron hanno tutti collaborato alla creazione di un DFE intelligente per le applicazioni di etichette e imballaggi per trasformare il ruolo della stampa digitale nel settore della stampa intelligente del futuro.

SmartDFE™ è progettato per essere parte di una soluzione di produzione completamente automatizzata che supporta l’integrazione tra telematica Industry 4.0 e MIS, oltre alla connettività con le linee di produzione automatizzate tramite OPC UA. In un’unica potente soluzione, sono possibili la creazione di file PDF ottimizzati pronti per la stampa, l’automazione dei flussi di lavoro e dei processi per connettersi ai sistemi IT aziendali, il RIPping, lo screening, l’ottimizzazione della qualità delle immagini e, tramite Harlequin Direct™, l’invio dei dati di stampa direttamente alle testine di stampa a velocità straordinarie tramite i componenti elettronici e il software Meteor o tramite la piattaforma DFE Navigator di Xitron. Soddisfa la necessità di dati completamente variabili, offre il controllo completo del flusso di lavoro di stampa e fornisce informazioni preziose per QA e ispezione, manutenzione alla stampa e controllo delle scorte.

“Le macchine da stampa digitale stanno diventando sempre più intelligenti e l’innovazione è particolarmente avanzata nel segmento delle etichette e degli imballaggi. Queste macchine necessitano di un front end digitale “intelligente” per assicurarsi il posto nelle fabbriche di stampa intelligenti di oggi e questo è impegnativo per molti sviluppatori OEM di macchine da stampa per imballaggi digitali. Global Graphics ha sviluppato SmartDFE per semplificare l’integrazione del DFE e della stampa digitale e ridurre il time-to-market per i nostri clienti OEM”, commenta Mike Rottenborn, CEO di Global Graphics Group.

“SmartDFE si basa su una stretta integrazione, comunicazione e controllo ad alta velocità tra i componenti, dalla creazione del lavoro fino alle testine di stampa”, aggiunge Nick de Roeck, CTO di Global Graphics Group. “Richiede la capacità di raccogliere dati dettagliati da una singola stampa e condividerli con la fabbrica più ampia e di creare un know-how grazie ai dati per prevedere e controllare la stampa. Tutte queste funzionalità sono ora disponibili con Global Graphics e questo offre a noi e ai nostri clienti una posizione unica sul mercato.”

SmartDFE per etichette e imballaggi include la modifica del PDF, il layout e la stampa di dati variabili (VDP) automatizzata con HYBRID Stepz e CLOUDFLOW, la stima dei costi dei lavori e i controlli di produzione che si connettono a Smart Factory utilizzando OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), la rasterizzazione e lo screening utilizzando Harlequin Direct™ direttamente al percorso dati della testina di stampa da Meteor Inkjet o Xitron.

“SmartDFE ti offre tutto il necessario per aggiungere etichette e stampe di imballaggi in qualsiasi scenario di produzione industriale”, afferma Eric Worrall, VP di prodotti e servizi di Global Graphics Software. “Fornisce un’unica fonte completa di software e componenti elettronici che fa tutto, dalla creazione del lavoro alle testine di stampa. La nostra soluzione di intelligenza artificiale per operatori di stampa Artemis integra le conoscenze di stampa nel software per mantenere il flusso di lavoro operativo alla massima velocità e qualità. Inoltre, siamo entrati a far parte di OPC Foundation, l’organizzazione responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell’OPC Industrial Interoperability Standard, in modo che il nostro SmartDFE possa connettere la stampa alla fabbrica intelligente.”

“SmartDFE rappresenterà un dono del cielo per fabbriche intelligenti che richiedono grandi sistemi di stampa a getto d’inchiostro industriali in grado di eseguire lo streaming di processi di dati variabili”, afferma Clive Ayling, direttore generale di Meteor Inkjet. “L’integrazione dell’elettronica e del software collaudati di Meteor in SmartDFE significa che i costruttori di sistemi di stampa possono scegliere tra la più ampia gamma di testine di stampa, traendo anche vantaggio dall’eccezionale servizio di supporto tecnico di Meteor.”

“L’automazione completa rappresenta il passo successivo logico per il supporto di Navigator per le macchine da stampa che utilizzano le testine di stampa Memjet”, ha dichiarato Karen Crews, presidente di Xitron. “La nostra base di sistemi installati è esplosa negli ultimi due anni e l’opportunità di migliorare le nuove macchine da stampa con la connettività OPC UA rappresenta per noi un enorme passo avanti in termini di tecnologia.”