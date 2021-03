DS Smith sceglie l’innovazione digitale con la Realtà Aumentata di Pikkart

DS Smith Packaging Italia S.p.A. ha deciso di investire sulla Realtà Aumentata, scegliendo la tecnologia della società modenese Pikkart S.r.l..

Le due aziende lo scorso gennaio hanno stipulato un accordo che durerà tre anni: Pikkart fornirà a DS Smith la sua tecnologia di Realtà Aumentata in licenza d’uso AR ECO SYSTEM.

Grazie a questo prodotto altamente innovativo DS Smith potrà offrire un nuovo servizio ai suoi clienti italiani e non solo, rivoluzionando il concetto di packaging personalizzato e promozionale per il marketing.

DS Smith è un’azienda di packaging leader in Europa che si distingue per le capacità progettuali all’avanguardia e una presenza capillare che le permette di essere sempre vicina ai clienti. L’azienda risponde a tutte le esigenze del mercato con una gamma di prodotti completa: imballaggi per il trasporto, imballaggi consumer, espositori e packaging promozionale, imballi protettivi personalizzati e packaging industriale.



Pikkart è stata la prima azienda in Italia ‒ e ad oggi una delle poche nel panorama internazionale ‒ ad avere sviluppato un proprio software proprietario per la Realtà Aumentata. Da anni lavora nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Realtà Aumentata, con progetti nei più svariati ambiti ‒ come la GDO, i Musei, e l’Industria ‒ portati avanti usando i suoi software proprietari brevettati e i suoi prodotti sviluppati in-house.