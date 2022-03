Sun Chemical ha collaborato con HP per lanciare imballaggi flessibili sostenibili prodotti con la macchina da stampa digitale HP Indigo e la nuova soluzione di laminazione senza solventi SunLam di Sun Chemical.

Nell’ambito della partnership, Sun Chemical e HP hanno sviluppato buste stand-up stampate sulla macchina da stampa digitale HP Indigo 25K utilizzando supporti monomateriali in polietilene (PE) e polipropilene (PP) e laminate con la soluzione SunLam di Sun Chemical. La busta interamente in PP è stata certificata dall’Istituto tedesco Cyclos-HTP dopo essere stata testata con successo: ha una percentuale di riciclabilità del 96%.

Le strutture laminate in PE e PP sono state prodotte con HP Indigo utilizzando gli adesivi SunLam ZA-1000+ZB-301 su mono-materiali standard con laminazione eseguita con l’accoppiatrice senza solvente Nordmeccanica Super Simplex E-800.

“La stretta collaborazione tra Sun Chemical e HP Indigo sta aiutando a sviluppare percorsi di innovazione più rapidi per il mercato degli imballaggi flessibili. Combinando la stampa digitale HP Indigo con le capacità di polimerizzazione rapida dell’adesivo a bassissimo contenuto di monomeri di Sun Chemical, senza compromettere la qualità complessiva della confezione, è ora disponibile una nuova soluzione per consentire a stampatori e marchi di soddisfare le più rigorose normative in materia di sicurezza alimentare”, ha detto Pierangelo Brambilla, Product Director, Global Laminating Adhesives & Cold-Seals di Sun Chemical, che poi ha aggiunto – “questi sono solo due ottimi esempi di come PE e PP monomateriali sono stati utilizzati per mostrare come la corretta selezione di adesivi e vernici per laminazione dimostri la possibilità di introdurre in modo ultra-rapido sul mercato buste stampate digitalmente fornendo al contempo imballaggi più sostenibili e assicurando la possibilità di scelta da parte del consumatore”.

“HP Indigo collabora da molti anni con Sun Chemical per fornire soluzioni innovative ai clienti HP Indigo. Oggi, la domanda di soluzioni di imballaggio sostenibili sta spingendo i trasformatori verso la stampa digitale, che può ridurre l’impatto della stampa con la produzione su richiesta, eliminando al contempo lastre e cilindri. Lavorando insieme per fornire soluzioni end-to-end ai clienti HP Indigo, stiamo aiutando i trasformatori e i marchi a far crescere le loro potenzialità nell’ambito della stampa digitale”, ha concluso Itai Shifriss, HP Indigo WW Supplies Business Director.