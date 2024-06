Si chiama “Earthquake Box” la soluzione progettata per l’azienda dolciaria Dolfin dai designer di Smurfit Kappa Italia specializzati in eco-packaging. Stabilità, ampia visibilità del prodotto, alta capacità di contenimento le caratteristiche salienti, oltre alla sostenibilità garantita dal materiale totalmente a base carta.

Smurfit Kappa Italia presenta una innovativa soluzione espositiva, completamente in cartone ondulato, creata per Dolfin, cliente da lungo tempo, che produce cioccolato, gelati e altri tipi di dolci nello stabilimento siciliano ai piedi dell’Etna.

La richiesta del cliente è stata molto precisa: poter contare su un imballaggio per i canali retail e GDO capace di contenere una delle referenze natalizie più vendute, il calendario dell’avvento dedicato ai tifosi di calcio; dare grande visibilità al gadget abbinato (la bandiera della squadra a scelta fra Juventus, Inter e Milan); avere una facilità di presa per il consumatore; risolvere i problemi legati a cadute e ribaltamenti durante il trasporto e la movimentazione.

I designer specializzati in eco-packaging dello stabilimento di Lunata (LU), dopo un’analisi approfondita dei bisogni e grazie all’esperienza maturata nel settore del retail, hanno progettato e realizzato la soluzione Earthquake Box, che fa di visibilità e stabilità i suoi punti di forza. Una soluzione risultata molto efficace, che Dolfin ha adottato anche per i calendari Polaretti e che sarà utilizzata per altre referenze.

Tutti i plus di Earthquake Box

La soluzione shelf ready packaging proposta al cliente è molto versatile. E’ composta infatti da contenitori impilabili, utilizzabili anche singolarmente sia sullo scaffale sia da terra, caratterizzati da un fronte sagomato capace di bloccare il prodotto e di offrire la massima visibilità al calendario e al gadget abbinato. Ogni contenitore è assemblato con un sistema self-lock che evita aperture accidentali, le pareti laterali sono state disegnate leggermente inclinate per migliorare l’impilabilità ed è stato introdotto un innovativo dente di aggancio fra un vassoio e l’altro che ne impedisce il ribaltamento. I test hanno infatti confermato una resistenza a sollecitazioni di ben oltre 45 gradi di oscillazione. Ad ulteriore garanzia della resistenza dell’imballaggio, è stata studiata una composizione di cartone ad elevate prestazioni.

Una soluzione innovativa e rispettosa dell’ambiente: tutti gli elementi progettati per garantire stabilità e massimo contenimento sono completamente in cartone ondulato, non c’è uso di colla né nastri adesivi o graffette in altri materiali e questo rende Earthquake Box riciclabile e facilmente smaltibile nel circuito della carta. A questo va aggiunto l’uso di inchiostri a base acqua per una stampa ad alta qualità a 6/7 colori che permette di personalizzare l’imballaggio in coerenza con la brand identity del cliente e ne accresce la visibilità in un settore della GDO caratterizzato da un’elevata competizione.

“Sostenibilità, innovazione di prodotto e di processo, personalizzazione sono le maggiori sfide che oggi dobbiamo affrontare per competere e per supportare i nostri clienti nella transizione ecologica – commenta Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia -. La soluzione Earthquake Box rappresenta una sintesi di questi driver e fornisce un esempio concreto di come l’esperienza maturata nella lavorazione del cartone insieme all’expertise in eco design portino alla realizzazione di soluzioni vincenti per funzionalità, estro creativo, impegno per l’ambiente”.