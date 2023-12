Lo scorso 30 novembre presso il Chervò Golf Hotel a Pozzolengo, in provincia di Brescia, si è svolto l’evento “Comunicare il vino – new packaging trends”, terza tappa del Tonutti Label Tour, la micro-fiera itinerante degli operatori del settore dell’imballaggio per i vini, quest’anno rivolta alle cantine vitivinicole e agli studi grafici del Nord Italia.

La nuova edizione segue la Tappa Zero del 2021 di Marsala e la Tappa Uno di Cison di Valmarino (TV) dello scorso anno, che hanno riscosso entrambe un enorme successo. Promossa da Tonutti Tecniche Grafiche Spa, storica azienda friulana con sede a Fagagna (UD), specializzata nella stampa di etichette per il mercato del vino, degli spirits e del food &beverage in genere, che da fine 2022 è entrata a far parte del gruppo francese Alliance Etiquettes.

L’incontro, che ha avuto un approccio più formativo che commerciale, è stato seguito da numerosi partecipanti, circa un centinaio, che hanno ascoltato con estrema attenzione tutti gli interventi. Sono intervenuti i partner dell’evento: Gaia Gottardo di Vinolok, Micol Valle di Fedrigoni Self-Adhesives, Giulia Ferronato e Laura Miotto di Verallia e Alessandro Carnevale di Luxoro – Leonhard Kurz.

Barbara Pagnutti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Tonutti Tecniche Grafiche, ha presentato React! Collection #04, composta da 16 nuovi progetti realizzati dai designer del gruppo Alliance Etiquettes. Tre di questi sono stati interamente creati e stampati in azienda, altri solo stampati in considerazione delle caratteristiche tecniche particolari che il parco macchine e il team Tonutti sono in grado di garantire. Tutti prendono spunto dalle ultime tendenze individuate da una delle trendsetter più affermate a livello internazionale, Nelly Rodi, secondo la quale per il 2024 il mantra è “react”, cioè essere reattivi, reagire, per uscire dalla crisi che da alcuni anni sta colpendo il genere umano dal punto di vista sanitario, sociale, ambientale, economico-finanziario, geopolitico.

L’edizione 2023, patrocinata da Assoenologi sezione Veneto Occidentale, ha avuto come ospite del mondo accademico la professoressa Fiamma Rivetti, ricercatrice di Neuromarketing presso lo Ilum di Milano, che ha dato preziosi spunti di riflessioni con un intervento dal titolo “Il contributo delle neuroscienze per la comunicazione efficace del vino”.

Al termine, gli ospiti hanno incontrato gli sponsor toccando con mano le principali novità e hanno partecipato a un interessante laboratorio creativo “Stampatore per un giorno”, dove era possibile la stampa di etichette in peltro.