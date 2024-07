Si è svolto venerdì 5 luglio l’atteso evento di presentazione annuale del Living Company Report 2023 intitolato “Radici Comuni“, organizzato da Box Marche, azienda storica nella produzione di packaging con sede a Corinaldo, con la produzione esecutiva dell’agenzia di comunicazione DMP Concept di Senigallia. La serata ha visto la partecipazione di illustri personalità del mondo della cultura, dell’università e dell’imprenditoria, sottolineando l’importanza della sostenibilità, un tema molto caro all’azienda corinaldese.

“Siamo sempre più convinti che non ci possano essere crescita e sviluppo di una impresa, di una comunità e di un territorio senza un’attenzione seria e costante alla sostenibilità, intesa nelle sue principali accezioni: economica, sociale e ambientale” ha dichiarato Tonino Dominici, presidente di Boxmarche, durante il suo commosso intervento. Dominici, che celebra quest’anno i suoi cinquant’anni di carriera, ha aperto la presentazione del Bilancio di esercizio e della dichiarazione sulla sostenibilità della sua azienda.

Il documento, simbolicamente rappresentato dall’immagine di un albero con radici comuni e tante foglie diverse, è stato il filo conduttore dell’evento. “Radici Comuni – ha spiegato il Presidente di Boxmarche – che portano linfa a un albero, simbolo di vita, con tante foglie diverse è l’immagine che abbiamo scelto per questo documento e per questo evento di presentazione”.

La serata è stata condotta dal sociologo Massimiliano Colombi, che ha introdotto l’intervento dello storico Eros Gregorini, Presidente della Fondazione SUCCISA VIRESCIT “Maria Baldassarri”. Gregorini ha illustrato lo studio e l’origine del cabreo, una mappa catastale del XVII secolo, che ha ispirato la recente acquisizione di un appezzamento di terreno agricolo di 8.824 mq da parte di Box Marche.

Questo terreno, situato nell’antica contrada di Cervignano, è ora il “Bosco di Fonte Mora”, inaugurato durante l’evento. In questi mesi Boxmarche ha piantato oltre 100 alberi di essenze autoctone, ognuno dedicato a un collaboratore, per creare un’area verde dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio e destinata a diventare un luogo di attività ricreative per tutti i cittadini di Corinaldo.

Colombi ha poi annunciato la premiazione di Silvio Barbero, tra i fondatori del movimento Slow Food, come Ambasciatore Box Marche. Riconosciuto per il suo impegno nel promuovere una società sostenibile ed equilibrata, la motivazione della premiazione lo descrive inoltre come “uomo di relazione, dalle profonde radici culturali e sociali, ambasciatore di bellezza e di bontà”.

Durante l’evento, Cesare Tomassetti, ESG Expert di Boxmarche da oltre venti anni e Elisa Bacchiocchi, responsabile qualità, ambiente e sostenibilità dell’azienda corinaldese, hanno presentato il Bilancio di Esercizio 2023 e la Dichiarazione sulla Sostenibilità. Per questa edizione speciale il nuovo Report Integrato è stato redatto secondo il nuovo standard VSME ESRS che affianca lo Standard GRI, rendendo Boxmarche una tra le prime aziende in Europa ad aver scelto e supportato gli obiettivi alla base del nuovo standard rivolto alle PMI, come contribuire a un’economia sostenibile e inclusiva, migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità, fornire informazioni per facilitare l’accesso ai finanziamenti e, non ultimo, soddisfare la domanda di dati da parte delle grandi imprese.

Altro importante momento della serata è stato il talk sulla sostenibilità con interventi di Davide Diamantini, professore all’Università di Milano-Bicocca, Giuseppe Bonanno, Direttore FSC Italia, Ilenia Lombardi, LLM, avvocato internazionale appassionata di sostenibilità, ed Enrico Gobino, Senior Sales Manager ARGEA.

Il momento culminante della serata è stato il taglio del nastro per l’inaugurazione del bosco pubblico di Corinaldo, con l’intervento del Sindaco di Corinaldo Gianni Aloisi, seguito dall’emozionante concerto degli allievi e dei maestri della Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia, che hanno eseguito il brano “Alberi”, composto appositamente dal maestro corinaldese Massimo Morganti per l’occasione e dedicato al “Bosco di Fonte Mora” di Boxmarche.

L’evento si è concluso con una cena conviviale offerta da Boxmarche donando un gadget con un seme di albero contenuto all’interno di una scatola biodegradabile, che hanno sottolineato ancora una volta l’impegno dell’azienda verso la comunità e l’ambiente.

https://www.boxmarche.it/blog/presentazione-living-company-report-2023/