COIM presenta un nuovo adesivo compostabile per il food packaging

COIM Spa presenta un nuovo adesivo compostabile a base solvente per il food packaging, dotato dei certificati OK compost INDUSTRIAL e Seedling di TÜV Austria e BPI (Biodegradable products institute) per il mercato americano.

“La sostenibilità è un requisito sempre più determinante nella scelta d’acquisto. Anche il settore del food packaging sta affrontando questo cambiamento e la vera sfida, oggi, è rendere semplice l’adozione di nuove soluzioni.” spiega Maddalena Boara, R&D Manager Novacote di COIM. “Il nuovo adesivo Novacote NE 810 S + CE 510 è il risultato di un investimento in ricerca e sviluppo che ha coinvolto l’intero team R&D di COIM, con l’obiettivo di offrire una soluzione compostabile per il food packaging flessibile. Impiegato con film certificati compostabili, consente ai nostri clienti di produrre imballaggi al 100% compostabili, senza sostituire né modificare gli impianti esistenti”.

Affinché un prodotto possa riportare la dicitura “compostabile” deve ottenere le certificazioni secondo la normativa EN13432. I packaging compostabili possono essere conferiti nella frazione umida della raccolta differenziata di casa e così avviati al compostaggio industriale, che li trasformerà in compost, ossia in una miscela di sostanze utilizzabili come fertilizzanti.

“Il nuovo adesivo compostabile sviluppato da COIM è una innovazione fondamentale per i nostri clienti che desiderano proporre soluzioni più eco-friendly per il food packaging.” spiega Mauro Masperi, Business Manager Divisione Adesivi e Coating di COIM. “I test effettuati hanno confermato le eccellenti prestazioni del prodotto, che va a soddisfare un mercato in costante crescita”.