CHINAPLAS 2025: “potenziare l’interesse internazionale”

La Cina continua a essere un motore cruciale che guida la crescita economica mondiale. CHINAPLAS 2025 si terrà a Shenzhen, una delle principali città della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, dal 15 al 18 aprile 2025. La fiera ha suscitato un forte interesse tra gli acquirenti globali e il ritorno di CHINAPLAS a Shenzhen coinvolgerà sia i mercati locali che quelli esteri. L’organizzatore della fiera si sta impegnando al massimo per espandere la base di acquirenti globali, suscitando l’interesse e la collaborazione globale.

L’ultima edizione di CHINAPLAS ha attirato 321.879 partecipanti da 171 paesi e regioni, tra cui un record di 73.204 visitatori stranieri, il 22,74% del numero totale di visitatori, dimostrando il suo notevole appeal globale. Cosa rende questo mega evento una vera e propria calamita per gli acquirenti globali? Ada Leung, direttore generale di Adsale Exhibition Services Ltd. ha svelato il segreto: “innanzitutto, CHINAPLAS è profondamente radicata nei settori della plastica e della gomma da oltre 40 anni, stabilendo una forte influenza del marchio sia a livello nazionale che internazionale. Con l’espansione della scala della fiera, essa genera un traffico significativo e amplifica il suo effetto piattaforma. In secondo luogo, la fiera è guidata dalla tecnologia, mirando a promuovere lo sviluppo del settore con l’innovazione. I nostri espositori di alto livello restano al passo con le tendenze del settore, presentando tecnologie all’avanguardia per la plastica e la gomma, che attirano gli acquirenti da tutto il mondo. Inoltre, CHINAPLAS ha costantemente ampliato la sua portata internazionale. Abbiamo instaurato una cooperazione a lungo termine con associazioni commerciali locali e straniere, creando un’ampia rete di risorse per gli acquirenti ed esplorando ampiamente le esigenze degli utenti”.

CHINAPLAS 2025 collaborerà con oltre 4.000 espositori internazionali, svelando le “Nuove Forze Produttive” delle industrie della plastica e della gomma. Ciò non solo evidenzierà le solide capacità della Cina nella tecnologia della plastica e della gomma, ma accrescerà anche l’attrattiva della mostra per gli acquirenti globali.

Un ulteriore passo avanti verso l’internazionalizzazione

L’attrattiva degli acquirenti globali non è motivata solo dalla tecnologia all’avanguardia, ma anche da forti connessioni tra fiere e acquirenti, e ad efficaci strategie di collaborazione globale. Promuovendo ampie collaborazioni globali e multicanale, CHINAPLAS ha integrato risorse e canali di piattaforma per attrarre ulteriormente acquirenti professionisti su scala globale. La sua portata si è estesa a Thailandia, Vietnam, Malesia, Kazakistan, Polonia, Pakistan, Stati Uniti, Argentina, Messico, Colombia e Taiwan, impegnandosi attivamente in eventi di networking industriale. CHINAPLAS ha stretto partnership con associazioni industriali locali per stimolare delegazioni e invitare aziende importanti, facilitando opportunità di sourcing e scambi tecnologici in fiera. Ad oggi, circa 40 associazioni industriali di 14 paesi e regioni hanno espresso il loro interesse nell’organizzazione di delegazioni per CHINAPLAS 2025. Puntando a mercati ad alta crescita e ad alto potenziale come il Sud-est asiatico, la Turchia e il Messico, la fiera si è impegnata con un’intensa promozione online e offline. Inoltre, tramite il partner strategico O2O della mostra, CPS+ eMarketplace, la squadra CHINAPLAS rimane costantemente in sintonia con le esigenze degli acquirenti in tutto il mondo, impegnandosi tutto l’anno per attirare gli acquirenti e convertire l’interesse online in visitatori fisici della mostra.

Nel percorso delle aziende cinesi che si avventurano nei mercati esteri, innovazione e tecnologia svolgono un ruolo cruciale. I materiali e le attrezzature cinesi in plastica e gomma, ben noti per la loro eccezionale convenienza e per le applicazioni tecnologiche all’avanguardia, consentono alle aziende globali di elevare la qualità, il valore e la competitività dei prodotti sulla scena internazionale. CHINAPLAS 2025 fungerà da preziosa piattaforma per mettere in contatto i fornitori a monte con gli acquirenti che cercano soluzioni tecnologiche innovative in plastica e gomma, aiutando le aziende a esplorare nuove opportunità di crescita.

Sfruttare la domanda interna e cogliere le opportunità nei potenziali mercati

Il 24 luglio 2024, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il Ministero delle finanze in Cina hanno emanato le “Misure per fornire un maggiore supporto per i rinnovi di apparecchiature su larga scala e le permute di beni di consumo”. Questa iniziativa copre un’ampia gamma di prodotti in permuta, tra cui automobili, biciclette elettriche, frigoriferi, condizionatori d’aria, computer, smartphone, tablet, droni e altro ancora. L’impatto di questa politica sta gradualmente prendendo forma, rivitalizzando il mercato e creando opportunità per nuovi prodotti e tecnologie.

L’iterazione dei prodotti sta accelerando, segnata dall’integrazione della tecnologia AI negli elettrodomestici e nell’elettronica di consumo. La sofisticatezza dei nuovi veicoli energetici continua a crescere, una crescita significativa è visibile anche nell’espansione dell’economia a bassa quota, nei rapidi progressi nell’intelligenza artificiale e nel fiorente settore degli animali domestici. Queste dinamiche insieme stanno guidando la domanda di materiali avanzati e attrezzature di produzione dalle industrie a monte.

CHINAPLAS 2025, i cui temi saranno “Trasformazione • Collaborazione • Sostenibilità”, metterà in luce innovazioni di fascia alta, intelligenti e verdi, presentando una gamma di materiali e tecnologie di macchinari avanzati e convenienti, come compositi in fibra di carbonio per l’economia a bassa quota, pellicole fotovoltaiche, pellicole ad alte prestazioni, rPET per uso alimentare, tessuti funzionali resistenti ai raggi UV, soluzioni leggere ed elettrificate, soluzioni di produzione intelligente digitalizzata, ecc. Inoltre, il mega show inviterà gli acquirenti dei settori degli utenti finali come l’economia a bassa quota, l’elettronica e l’elettricità e i veicoli a nuova energia a partecipare a eventi tematici concomitanti, unendo le forze per guidare la trasformazione, gli aggiornamenti e l’efficienza del settore.

CHINAPLAS 2025 si terrà allo Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao’an), Repubblica Popolare Cinese dal 15 al 18 aprile 2025 con un’area espositiva prevista di 380.000 mq e attirerà oltre 4.000 espositori internazionali. La pre-registrazione online per CHINAPLAS 2025 è iniziata. Clicca QUI per pre-registrarti per un biglietto d’ingresso da 50 RMB o 7,5 USD. I visitatori pre-registrati riceveranno i loro Visitor eBadge (per i visitatori locali) o le eConfirmation Letters (per i visitatori stranieri) al completamento della pre-registrazione.