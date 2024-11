FINAT annuncia i vincitori dei Premi alla sostenibilità

A novembre, in occasione del Sustainable Packaging Summit di Amsterdam, organizzato da Packaging Europe, FINAT ha avuto il piacere di svelare i vincitori dei Premi alla sostenibilità FINAT 2024 nel settore etichette autoadesive.

I ​​premi sono stati consegnati da Jonathan Sexton, Sun Chemical, membro del consiglio di amministrazione di FINAT e presidente della FINAT Sustainability Awards Taskforce, Päivi Knihti, UPM Raflatac, membro del consiglio di amministrazione di FINAT e presidente dell’Advocacy Workstream e Pablo Englebienne, responsabile degli affari normativi e della sostenibilità di FINAT.

L’edizione 2024 del concorso, con i giudici Arno Melchior, Global Packaging Director di Reckitt, Thomas Reiner, CEO di Berndt+Partner, e Fabrizio Di Gregorio, Technical Director di Plastics Recyclers Europe e RecyClass, ha ricevuto 28 progetti in due categorie: Riduzione dell’impatto ambientale e Ottimizzazione del riciclo. I progetti provenivano dall’intera filiera delle etichette: formulazioni adesive, rivestimenti antiaderenti, tecnologie di metallizzazione, inchiostri da stampa, attrezzature di produzione e stampa, materiali per etichette, metodologie di riciclo e soluzioni di imballaggio specifiche. Dopo un’attenta procedura di selezione, la giuria ha premiato i seguenti due progetti:

Categoria Riduzione dell’impatto ambientale

(Questa categoria si concentra su materiali, tecnologie e processi sviluppati per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle etichette).

Actega Metal Print GmbH per ECOLEAF Mindful Metallization

Con ECOLEAF, Actega ha reinventato il processo di metallizzazione utilizzando la metallizzazione “on-demand”. ECOLEAF elimina la necessità di pellicole di supporto in PET e quindi di bobine di pellicola. Ciò riduce significativamente gli scarti e il consumo di plastica e riduce al minimo l’impatto ambientale associato alla produzione e allo smaltimento di questi materiali. ECOLEAF consente la produzione di bellissime etichette con finiture metalliche con un impatto ambientale notevolmente migliorato.

Categoria Ottimizzazione del riciclo

(Questa categoria comprende prodotti e soluzioni per facilitare il riciclo degli imballaggi e inserire contenuti riciclati post-consumo).

Henkel AG per una soluzione sostenibile con le nuove etichette PSA lavabili AQUENCE PS 3017 RE

AQUENCE PS 3017 RE è un adesivo acrilico sensibile alla pressione a base acqua progettato per etichette in pellicola olefinica utilizzate per bottiglie in PET e per supportare il riciclo delle scaglie di PET.

Mentre i metodi convenzionali richiedono un processo ad alta temperatura e ad alta intensità energetica per rimuovere completamente le etichette, il nuovo adesivo offre un’eccellente efficienza di lavaggio, anche a 65 °C, per i frontali in PE. Ciò garantisce che le etichette possano essere facilmente rimosse dalle bottiglie utilizzando meno energia, aumentando al contempo la purezza e il valore del PET riciclato. Oltre a essere una soluzione sostenibile per etichette olefiniche (ad esempio BOPP e PE) su bottiglie in PET, Henkel fornisce una dichiarazione di idoneità al contatto alimentare per AQUENCE PS 3017 RE. L’adesivo combina proprietà di lavaggio con resistenza allo sbiancamento in acqua, rendendolo una scelta eccellente per etichette trasparenti. AQUENCE PS 3017 RE ha ricevuto il certificato di riciclabilità dal rinomato e indipendente istituto cyclos-HTP (CHI). Questo prodotto costituisce una soluzione innovativa per tutti i produttori di etichette e proprietari di marchi, come i marchi Henkel Consumer.

“È una soluzione innovativa, perché le etichette possono essere rimosse a una temperatura di lavaggio molto bassa. È un’aggiunta utile alle gamme di prodotto disponibili sul mercato, soprattutto nei paesi nordici. Può essere applicato anche su vassoi in PET”, commenta Fabrizio Di Gregorio.

Thomas Reiner ha aggiunto: “questo non solo funziona bene nei flussi di selezione e riciclo, ma ha anche un impatto energetico positivo, perché abbiamo bisogno di meno energia per sciacquare via l’etichetta”.

Jonathan Sexton, presidente della Sustainability Awards Taskforce, ha concluso: “l’elevato numero di candidature rispetto alle edizioni precedenti dimostra il grande impegno della comunità delle etichette per l’innovazione sostenibile e per far progredire il settore”.

Pablo Englebienne, Responsabile Affari normativi e sostenibilità di FINAT: “la varietà di argomenti affrontati nei progetti presentati dimostra che non manca l’innovazione nel settore. Durante l’analisi, i giudici sono rimasti piacevolmente sorpresi dal fatto che il settore delle etichette continui a spingersi oltre i limiti per produrre imballaggi più sostenibili”. Le interviste con i vincitori saranno presto disponibili sul canale YouTube e sul sito web di FINAT.