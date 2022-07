Celmacch prosegue con successo il percorso di crescita

Dopo aver concluso il 2021 con un bilancio d’esercizio ampiamente positivo, nel 2022 Celmacch conferma di nuovo il trend di crescita. I risultati di esercizio 2021 dimostrano che l’azienda si è senza dubbio posizionata tra i più importanti player a livello internazionale nel settore della stampa flessografica e dei fustellatori rotativi.

Celmacch oggi è diventata un punto di riferimento nel mercato italiano e non solo, grazie alle cospicue collaborazioni intraprese con i più importanti partner nel campo degli imballaggi in cartone. La realtà Desenzanese nel corso del 2021 ha portato a termine con successo e soddisfazione numerosi progetti, così da essersi guadagnata la fiducia della propria clientela, grazie ad un approccio fortemente customer-oriented che fa leva su 40 anni d’esperienza nel mondo delle macchine per la stampa flessografica ad alta precisione.

Celmacch ha siglato, nel corso del primo semestre del 2022, importanti contratti per un importo sorprendente di oltre 20 milioni di euro, riguardanti sia la vendita di macchine per la stampa flexo HBL che di fustellatori rotativi.

A oggi, l’azienda sta partecipando a importanti progetti di sviluppo geografico internazionale. In particolare, grazie alla partnership consolidata con i più importanti player internazionali, l’azienda ha siglato importanti progetti anche extra europei come per esempio in Marocco.

Un ulteriore obiettivo è quello di ampliare la propria gamma prodotti. Sono in fase di ultimazione due progetti innovativi: una stampatrice HBL per la stampa interna ed esterna, con stampa dall’alto/basso in un singolo passaggio con consegna prevista entro la fine del 2022 e il primo fustellatore rotativo Celmacch dal formato 2800 per la stampa alto-basso previsto per il 2023.

L’azienda è soddisfatta dei risultati sorprendenti degli ultimi anni, che dimostrano il processo di miglioramento in atto. La crescita è sostenuta dal rafforzamento dell’organico aziendale, della struttura organizzativa e dell’attenzione al cliente. Nuove figure professionali si sono unite all’organico per far fronte ai numerosi progetti e sviluppi che l’azienda ha intrapreso e dovrà avviare.

Da oltre quattro decenni Celmacch pone il cliente al centro del proprio processo di sviluppo, grazie ad una spiccata professionalità e un servizio post-vendita puntuale ed accurato.