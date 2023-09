Canon – Hall 12 stand E08/D01

Anche quest’anno Canon porterà a Viscom Italia, fiera della comunicazione visiva in programma a Rho Fiera Milano dal 4 al 6 ottobre, tutto il suo slancio innovativo e la sua inesauribile vocazione alla creatività. In uno spazio espositivo che promette di stupire, saranno protagoniste assolute le tante applicazioni di stampa realizzate sulle più svariate tipologie di supporti e con gli scopi più diversi: l’unico limite sarà l’immaginazione. Dalle stampe artistiche che accendono l’inventiva degli interior designer agli effetti sorprendenti su legno o tessuti fino ai nuovi linguaggi della comunicazione digitale a supporto dell’e-commerce e della realtà virtuale: una molteplicità di esperienze che abbraccia sia il reale che il virtuale sarà il leitmotiv di questa edizione.

“Viscom è un appuntamento fondamentale per incontrare gli stampatori e tutti i protagonisti della visual communication, per i quali vogliamo essere fonte d’ispirazione” – dichiara Davide Balladore, DP&S Marketing & Innovation Director “Le ultime tendenze del settore mettono in evidenza la necessità di soluzioni integrate tra diverse applicazioni di stampa, tecnologie e nuove tecniche. Canon da tempo percorre questa strada ragionando in ottica di Total Experience, ovvero una strategia che crea esperienze condivise fra i diversi protagonisti dei processi d’acquisto e di interazione con il brand. In questa visione, il cliente viene coinvolto attivamente nel processo di personalizzazione e di creazione di prodotti o servizi. È così che la stampa professionale” – conclude Balladore – “può dare un contributo importante agli impulsi creativi che attraversano più settori, dal retail all’architettura, dal design all’editoria fino al comparto della moda”.

A Viscom 2023 saranno in esposizione alcune delle stampanti che meglio rappresentano l’intelligenza tecnologica a supporto di questi processi. Saranno esposte per la prima volta in Italia Colorado M5W e Arizona 2380 XTF. Ultima nata della serie Colorado, la M5W traduce ai massimi livelli uno dei segni distintivi della qualità di stampa Canon: con l’integrazione del bianco allarghiamo ulteriormente la gamma delle applicazioni. Da sottolineare le opzioni di finitura, con gli effetti lucido, opaco o lucido e opaco nello stesso lavoro di stampa. La possibilità di stampare in rilievo è una delle caratteristiche principali di Arizona 2380 XTF, che consente di riprodurre effetti materici da impiegare in tantissime applicazioni, dalla scrittura in Braille alla riproduzione di opere d’arte, grazie a PRISMAelevate XL

I visitatori vedranno anche imagePRESS V1000, un moderno sistema di stampa digitale a colore a foglio che integra la collaudata tecnologia Canon imagePRESS con avanzate funzionalità e prestazioni, e imagePROGRAF GP-4000, sistema di stampa grande formato, per un impiego professionale nel campo delle arti grafiche che consente di realizzare lavorazioni sempre più particolari grazie al suo inchiostro pink fluo.

Inoltre, per la prima volta Canon porterà al Salone non solo soluzioni per il printing ma anche alcune delle più recenti tecnologie di imaging, tra cui i sistemi per l’imaging automatizzato, quelli relativi alla fotografia di prodotto e all’e-commerce e le nuovissime fotocamere del sistema EOS R con il DUAL FISHEYE RF 5.2mm F2.8L ideali per la creazione di contenuti di Realtà Virtuale e Spatial Computing. Questa novità vuole sottolineare il flusso continuo, sia sul piano creativo che tecnico, che lega materiale e immateriale, che unisce l’istante in cui nasce un’immagine alle sue infinite applicazioni.

L’appuntamento con Canon a Viscom 2023 è al Padiglione12 stand E08/D01