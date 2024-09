Camporese segna importanti vendite nel mercato del packaging

Camporese Macchine Grafiche Spa conferma la sua leadership nel mercato del packaging con una serie di vendite significative, dimostrando l’affidabilità delle macchine usate proposte. Recentemente, l’azienda ha fornito a una delle principali realtà brasiliane del packaging cartotecnico una fustellatrice automatica **BOBST 142 CER**, versione 2, anno 2004, con sole 8.500 ore di utilizzo. Una macchina rara da trovare in queste condizioni, full-optional e poco sfruttata, perfetta per chi cerca qualità e prestazioni a costi contenuti.

“Questa macchina avrebbe rappresentato una grande opportunità anche per diverse aziende di packaging presenti nel mercato nazionale”, afferma Bruno Camporese. Tuttavia, la prontezza dell’azienda brasiliana ha fatto la differenza, assicurandosi l’affare in tempi rapidi.

Recentemente, anche in Italia, importanti aziende di packaging nazionali si sono affidate a Camporese per l’acquisto di macchine usate super performanti, come la **Alpina 110 A2**, la **ExpertFold 80** con **CartonPack GT**, e la **fustellatrice automatica Bobst Spanthera 106 LER** con separatore di pose. Tutte macchine ben mantenute e con optional completi, dimostrando che anche il parco macchine usato può garantire efficienza, affidabilità e soprattutto convenienza.

Camporese dispone di un ampio parco macchine che comprende tutti i modelli e formati di fustellatrici automatiche BOBST e una vasta gamma di piega e incolla, offrendo così soluzioni per ogni esigenza del settore packaging. Inoltre, l’azienda offre servizi completi di revisione, ricambi e assistenza tecnica per garantire la massima performance delle macchine nel tempo e un supporto tecnico tempestivo e qualificato. Per chi desidera incrementare le competenze dei propri fustellatori, è disponibile anche una scuola di formazione per fustellatori, con corsi tenuti dai nostri operatori professionisti con lunghi anni di esperienza alle spalle, per ottimizzare l’uso delle macchine e migliorare la produttività.

Anche sul fronte delle macchine da stampa offset, non mancano le novità con l’acquisto per la rivendita di tre meravigliose macchine per il packaging:

– **Roland R 906-6 LV**

– **Roland R 707P** LTTLVX con doppio laccatore e laminatore

– **Heidelberg CD102-6LX** ibrida

Le macchine sono visibili presso primarie cartotecniche.

Per scoprire le macchine disponibili in esclusiva presso Camporese e valutare le migliori opportunità di acquisto, visita il nostro sito ufficiale: http://www.camporese.it