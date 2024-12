Dopo 25 anni di lavoro in Koenig & Bauer, Ralf Sammeck, CEO di Koenig & Bauer Sheetfed, membro del Comitato esecutivo e CDO di Koenig & Bauer AG, andrà in pensione il 30 giugno 2025. Nel 2000, Ralf Sammeck ha iniziato la sua carriera come Direttore Vendite di Koenig & Bauer e nel 2002 è diventato CEO e Presidente di Koenig & Bauer Nord America. Dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione di Koenig & Bauer AG e nel suo ruolo di CEO è responsabile della divisione a foglio e successivamente anche CDO. Da circa 18 anni svolge un ruolo chiave nel guidare la direzione strategica di questa divisione del gruppo. Sotto la sua guida, la quota di mercato è triplicata e il portafoglio prodotti è stato ampliato per includere il software di prestampa e le macchine per la post-stampa, e la stampa digitale, supportata da soluzioni digitali per l’intero flusso di lavoro e da prodotti di servizio digitali (Kyana).

“Ralf Sammeck è riuscito a far diventare la divisione a foglio un fornitore di soluzioni complete e ad espandere la leadership di mercato nel settore degli imballaggi. Così facendo, la divisione si è preparata per il futuro. Con il suo istinto per i clienti e i mercati, è un modello per le squadre di vendita in tutto il mondo”, ha detto Andreas Pleßke, CEO di Koenig & Bauer.

Successione programmata al momento giusto

Markus Weiss il 1° febbraio 2025 assumerà la carica di Amministratore Delegato / CEO di Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. e sarà un membro della Direzione del Gruppo alle dipendenze del Comitato esecutivo.

“La stampa offset rimarrà la tecnologia leader nella stampa di imballaggi e commerciale a lungo termine, completata da soluzioni innovative per prestampa e post-stampa. Allo stesso tempo, la stampa digitale sta diventando sempre più importante. La combinazione ottimale di entrambe le tecnologie apre nuove opportunità di crescita per i nostri clienti e dimostra che il loro utilizzo congiunto plasmerà il futuro del settore della stampa. Sono lieto di poter contribuire con le mie competenze ed esperienza in questo settore entusiasmante al produttore leader di imballaggi con una grande squadra”, conferma Markus Weiss.