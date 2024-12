On air il nuovo designer online di Labelys.it

On air interessanti novità per il settore delle etichette autoadesive: sulla piattaforma e-commerce Labelys.it debutta il nuovo designer online, uno strumento innovativo al servizio dei professionisti, progettato per ottimizzare e semplificare il processo di creazione delle etichette.

Utilizzando il nuovo editor è possibile realizzare la grafica della propria etichetta direttamente sulla piattaforma, senza la necessità di produrre e caricare file preparati con software esterni. Questa integrazione diretta con il sistema produttivo di Labelys garantisce un flusso di lavoro ottimizzato, minimizzando il rischio di errori legati al trasferimento dei file o alla compatibilità con i sistemi di stampa.

Tra i plus anche la grande versatilità: il nuovo tool, infatti, permette di creare il design desiderato partendo da un modello vuoto a cui aggiungere testi, immagini, sfondi e altri elementi grafici. In alternativa, è possibile scegliere tra template predefiniti, completamente personalizzabili, ideati da Labelys per rispondere alle esigenze dei diversi settori in cui operano i clienti, tra cui food & beverage, cosmetica e, ovviamente, l’intero universo della comunicazione visiva. Inoltre, l’anteprima immediata permette di verificare ogni dettaglio dell’etichetta prima della stampa, garantendo file graficamente perfetti.

Il nuovo designer online di Labelys.it supporta sia la creazione di etichette in bobina, sia di adesivi singoli, garantendo sempre l’utilizzo di materiali di alta qualità per ordini che spaziano dai 25 ai 20.000 pezzi. L’editor, inoltre, offre l’accesso a opzioni di personalizzazione avanzate che spaziano dalla scelta di formati e finiture, fino alla vasta gamma di supporti eco-sostenibili proposti dall’e-commerce, tra cui la nuova carta in fibra di canna da zucchero e il PLA trasparente compostabile ricavato dal mais.

Il nuovo strumento di progettazione rappresenta un ulteriore tassello dell’offerta di Labelys.it fortemente orientata alla customer satisfaction, che già comprende tool come il configuratore online integrato per ricevere rapidamente preventivi on demand. Altro elemento distintivo della piattaforma recentemente sbarcata in Italia è il servizio di consulenza a valore aggiunto assicurato da un team di professionisti italiani che guida gli utenti nella scelta delle soluzioni più adatte alle singole esigenze.