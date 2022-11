C.O.I.M. S.p.A. è stata recentemente insignita della gold medal Ecovadis, posizionandosi nel primo 5% delle circa 90.000 aziende valutate globalmente dalla piattaforma di riferimento per le prestazioni di sostenibilità.

La valutazione di Ecovadis tiene conto di ventuno criteri in quattro principali aree: etica, ambiente, acquisti sostenibili, diritti umani e pratiche lavorative. L’azienda che si sottopone alla procedura è tenuta a fornire documentazione a suffragio dei dati dichiarati, sottoponendosi così a uno scrupoloso processo di verifica che, attribuendo un punteggio a ciascuno degli ambiti indagati, definisce il livello di sostenibilità della gestione aziendale.

“La scelta di sottoporre il nostro operato a verifica mediante la piattaforma Ecovadis rientra in un più ampio progetto di COIM volto a certificare il costante impegno nel proporre soluzioni chimiche sempre più sostenibili, secondo pratiche di gestione aziendale rispettose dell’ambiente, delle persone e dei territori in cui operiamo”, afferma il Dott. Filippo Severgnini, Regulatory, Quality & Compliance Manager di C.O.I.M S.p.a. “Gli obiettivi europei 2030-2050 per un impatto climatico zero sono conseguibili esclusivamente coinvolgendo intere filiere produttive. Anche nel nostro caso, l’impegno nei confronti della sostenibilità vede coinvolti anche i nostri partner commerciali, clienti e fornitori”.