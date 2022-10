Dieci progetti dalla creatività intensa, ideati da designer visionari, realizzati da stampatori coraggiosi e da fornitori di materiali innovativi e moderni. Brand Revolution LAB presenta Metamorphosis, la mostra evento dedicata alla nuova comunicazione stampata in scena a Milano il 27 e 28 ottobre nello spazio DayLight dei SuperStudio Più, in via Tortona 27.

Un allestimento scenografico di impatto; un rebranding e nuove iniziative per contribuire ad allargare le competenze di brand, stampatori, designer e creativi; una serie di sessioni formative e informative su materiali, tecniche, tecnologie e tendenze della comunicazione stampata; e infine, i progetti che hanno preso vita dopo nove mesi di preparazione. Questo è quanto Brand Revolution LAB presenterà durante la due giorni espositiva a Milano, il 27 e 28 ottobre, nello spazio DayLight dei SuperStudio Più, in via Tortona 27.

Brand Revolution LAB è l’iniziativa pensata e realizzata da Stratego Group in cui brand, agenzie, stampatori e fornitori di materiali si incontrano in un laboratorio creativo e collaborativo per proporre una nuova comunicazione, focalizzata sulla stampa ma contaminata dal digitale.

Andiamo quindi per gradi, perché quest’anno Brand Revolution LAB ha molto da offrire. Quella che segue è un’anteprima di quello che succederà nei due giorni della mostra evento e che sarà svelato completamente solo al momento del Vernissage del 27 ottobre.

Due nuove iniziative che si affiancheranno al LAB per dare maggiore spinta alla formazione, alla collaborazione e al business



“Sei anni di esperienza ci hanno insegnato che non basta organizzare un laboratorio dove mettere intorno a un tavolo Brand, Designer, Agenzie creative, Stampatori e Fornitori di materiali – dice Valentina Carnevali Project Manager di Brand Revolution LAB e Chief Marketing Officer di Stratego Group – è importante che la conversazione vada oltre questa esperienza e continui dentro la community dei professionisti che ogni anno cresce per numero di persone e di competenze. Stiamo pensando a una serie di servizi e iniziative che possano contribuire ad arricchire questo spazio di innovazione e le persone che lo frequentano.”

Il concept Metamorphosis in un allestimento artistico sorprendente

I progetti di questa edizione portano un messaggio chiaro: il mondo della stampa cresce ed è proiettato verso il futuro. È un settore che si evolve per rispondere alle diverse esigenze dei brand e dei consumatori, diventando contemporaneo e integrandosi alla dimensione digitale.

L’esposizione avrà un allestimento coordinato che sarà una sorpresa per i partecipanti all’evento di ottobre: “Un bel lavoro di squadra che parte da un’illustrazione e diventa un ambiente immersivo grazie alle competenze di tutti” – dicono Daisy Viviani, curatrice creativa di Brand Revolution LAB e Elisa Seitzinger, illustratrice e artista visiva: insieme hanno creato il concept e l’identità visiva dell’edizione 2022.

Sull’illustrazione di partenza dicono: “Per comunicare il concetto di Metamorphosis è stato scelto un testimonial d’eccezione, Johannes Gutenberg, inventore della stampa a caratteri mobili, che è stato rappresentato sia in vesti passate che in chiave contemporanea, ma questo è tutto ciò che possiamo svelare sull’allestimento”.

La nuova area dedicata ai materiali stampabili

Designer, agenzie e brand hanno sete di conoscere nuovi tipi di materiali e supporti, che li aiutino a esprimere la loro creatività, anche e sempre più in chiave di sostenibilità ambientale. Ecco perché Brand Revolution LAB inaugura quest’anno anche una nuova area della mostra, intitolata Print & Materials, per dare al mercato l’opportunità di raccontare materiali e supporti in relazione alla loro possibilità e resa di stampa.

Talk e formazione

Brand Revolution LAB, durante la giornata del 28 ottobre, porterà sul palco delle sue talk e tavole rotonde i protagonisti dei progetti e alcuni ospiti con conversazioni su: materiali, tecniche e trend degli stampati ecosostenibili dalle più svariate rese estetiche; le soluzioni innovative per rendere riutilizzabile un packaging pensato per la logistica; la stampa digitale al servizio di una comunicazione personalizzata e sempre diversa; l’importanza dell’illustrazione nella comunicazione stampata; i nuovi codici comunicativi per coinvolgere ed emozionare; come sta cambiando la comunicazione del lusso, anche quella stampata, rispetto al cambiamento dei valori; come la stampa dà forma concreta a servizi e prodotti intangibili.

Il programma in breve:

La mostra aspetta la visita di designer, agenzie, comunicatori, print buyer, stampatori, gli operatori della filiera della stampa, studenti di scuole e istituti tecnici di grafica e comunicazione oltre agli appassionati di grafica e comunicazione stampata.

27 ottobre ore 18:00 Apertura Vernissage con ingresso solo su invito

28 ottobre dalle 10:00 alle 18:00 ingresso aperto al pubblico

La giornata del 28 prevede inoltre delle visite guidate per presentare i progetti, momenti di formazione e tavole rotonde su tecniche, tecnologie e tendenze della comunicazione stampata.

Ecco di seguito i progetti che verranno presentati:

Sono 10 i team di lavoro che si sono messi in gioco per dare vita ad altrettanti progetti di comunicazione stampata insieme a brand che provengono da settori molto diversi tra loro, garantendo anche quest’anno una grande varietà di soluzioni e la possibilità di contaminare linguaggi espressivi e stili diversi.

AISM , Associazione Italiana Sclerosi Multipla, organizzazione che si occupa dei diritti delle persone con SM, ha sviluppato un’idea innovativa insieme all’agenzia DLV BBDO e ai partner di stampa Athena Digital Print Service e Solution Group

, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, organizzazione che si occupa dei diritti delle persone con SM, ha sviluppato un’idea innovativa insieme all’agenzia e ai partner di stampa e Culti Milano , brand noto per le sue raffinate fragranze per la casa e la persona, ha collaborato con l’agenzia Advision , i partner di stampa Eurolabel e Varigrafica e i fornitori di materiali myCordenons e Luxoro

, brand noto per le sue raffinate fragranze per la casa e la persona, ha collaborato con l’agenzia , i partner di stampa e e i fornitori di materiali e Dynamo the Good Company , marchio di abbigliamento outdoor nato a Dynamo Camp, il primo Campus Ricreativo Terapeutico in Italia, ha sviluppato diverse soluzioni per la propria comunicazione insieme all’agenzia The Embassy e i partner Eurolabel , Ico e Tecno Tag

, marchio di abbigliamento outdoor nato a Dynamo Camp, il primo Campus Ricreativo Terapeutico in Italia, ha sviluppato diverse soluzioni per la propria comunicazione insieme all’agenzia e i partner , e Edenred, inventore dei buoni pasto e leader in servizi per il mondo del lavoro, si è messo in gioco con l’agenzia H2H e lo stampatore Retail Pak ;

inventore dei buoni pasto e leader in servizi per il mondo del lavoro, si è messo in gioco con l’agenzia e lo stampatore ; Flob Flower , e-commerce specializzato nella vendita online del settore florovivaistico e arredamento green, ha fatto match con l’agenzia O,Nice Design e gli stampatori Eurolabel e Ico ;

, e-commerce specializzato nella vendita online del settore florovivaistico e arredamento green, ha fatto match con l’agenzia O,Nice Design e gli stampatori e ; Istituto Auxologico Italiano , fondazione riconosciuta come IRCCS che opera nella ricerca biomedica e nell’assistenza sanitaria di alta specializzazione, ha lavorato insieme al team di Brand Revolution Creative , composto da Daisy Viviani e Dario Frattaruolo, allo stampatore Ciemme e al fornitore di carte creative myCordenons ;

, fondazione riconosciuta come IRCCS che opera nella ricerca biomedica e nell’assistenza sanitaria di alta specializzazione, ha lavorato insieme al team di , composto da Daisy Viviani e Dario Frattaruolo, allo stampatore e al fornitore di carte creative ; Mulino Bianco , marchio Barilla famoso per i suoi prodotti da forno, ha incontrato la creatività di Artefice Group e collaborato con lo stampatore Leaderform Group e il fornitore di materiali per la nobilitazione Luxoro ;

, marchio Barilla famoso per i suoi prodotti da forno, ha incontrato la creatività di e collaborato con lo stampatore e il fornitore di materiali per la nobilitazione ; Schenker Watermakers , società leader nella produzione di dissalatori marini di nuova generazione, ha fatto team con l’agenzia Effige 2.0, lo stampatore Retail Pak e il fornitore di carte myCordenons;

, società leader nella produzione di dissalatori marini di nuova generazione, ha fatto team con l’agenzia lo stampatore e il fornitore di carte Stivaleria Savoia, specializzata nella realizzazione di calzature artigianali su misura, si è messa in gioco con Hello DTV , lo stampatore Retail Pak , il fornitore di materiali da rivestimento e legatoria Fontana Grafica e il fornitore di soluzioni per la nobilitazione Luxoro ;

specializzata nella realizzazione di calzature artigianali su misura, si è messa in gioco con , lo stampatore , il fornitore di materiali da rivestimento e legatoria e il fornitore di soluzioni per la nobilitazione ; TOM Unexpected Gin, premium gin italiano ispirato alle atmosfere milanesi, ha esplorato le possibilità creative della stampa insieme all’agenzia Smith Lumen, allo stampatore Grafical e ai fornitori di materiali Luxoro e myCordenons.

Sponsor Tecnici della manifestazione:

Caffè Borbone, Gugliermetto Experience, Image Solutions, Londa International, Maison Constanti, Brand Breeder Wine & Spirits Feeling.