Bobst Group SA ha acquisito il 70% del capitale di Dücker Robotics s.r.l., Momo/Italia. Dücker Robotics è un’azienda leader mondiale nell’uso di robot per il caricamento e la pallettizzazione nel settore del cartone ondulato, offrendo delle opportunità anche in quello del cartone teso. L’attuale team direttivo di Dücker Robotics rimarrà invariato.

L’accordo strategico, perfezionato lo scorso 28 aprile 2023, è parte della visione BOBST del futuro del mondo del packaging, dove l’intera linea di produzione sarà connessa e molto più automatizzata.

“In un’epoca in cui le aziende di trasformazione si trovano di fronte a crescenti richieste per via del boom della domanda globale, in particolare nell’e-commerce, e devono contestualmente affrontare sfide come la penuria di manodopera, l’automazione non è mai stata più importante per i nostri clienti. Dücker Robotics vanta una leadership ventennale comprovata nello sviluppo di sistemi robotici per le macchine di cartotecnica più sofisticate, e non vediamo l’ora di vedere quali risultati riusciremo a raggiungere assieme” , ha detto Jean-Pascal Bobst, CEO del gruppo Bobst.

Le sinergie tra le due aziende permetteranno lo sviluppo di nuove soluzioni e approcci inediti per soddisfare le esigenze di oggi e domani dei clienti BOBST. Con l’acquisizione BOBST è pronta a potenziare ulteriormente la sua leadership nella stampa e nel converting.