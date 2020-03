BFT Flexo presenta il nuovo sistema GT-Corr per cartone ondulato

GT-Corr è l’ultima proposta di BFT Flexo appositamente sviluppata per il mondo del cartone ondulato; consente di ottimizzare le performance di processo e permette di maggiorare i risparmi, grazie ad alcune speciali funzioni fruibili semplicemente toccando uno schermo:

Il sistema è munito di un PLC Siemens ed è in grado regolare la velocità d’inchiostrazione digitalmente , recuperare l’inchiostro da entramb e le linee di mandata e ritorno e lavare in maniera intelligente il sistema;

, e ritorno e il sistema; Con il sistema GT-Corr è possibile monitorare la pressione della camera racla. Tramite lo schermo l’operatore, non solo avvia le pompe, ma mette in contatto autonomamente la camera all’anilox, tenendo traccia della pressione utilizzata.

Questo permette di monitorare e tracciare la vita delle lame della camera racla.

Il nuovo sistema permette di ottimizzare il cambio colore, rendendolo rapido e autonomo anche su macchine datate e prive di elettronica a bordo

Il sistema è disponibile in tre versioni IR, IRW e IRWT che si differenziano dal base (IR), per la gestione dello scarico (IRW) e per la possibilità di controllare la temperatura dell’inchiostro (IRWT).