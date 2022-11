Circa 240 i lavori ricevuti complessivamente da Atif, 2 intere giornate di lavoro per i 4 componenti la Giuria Bestinflexo 2022. Questi i primi numeri del concorso dedicato alla qualità di stampa flessografica. “Un lavoro molto impegnativo quest’anno, sia per la mole di campioni giunti in Associazione, sia per il livello qualitativo che ha determinato un confronto e un dibattito molto dettagliato con i colleghi per garantire una valutazione imparziale e coerente con la qualità sottoposta”, dichiara Massimiliano Ferrari del Center of Expertise Graphics R,D & Q Barilla Presidente della Giuria. “Sono al terzo anno di partecipazione a questo concorso che continua a riservarmi delle piacevoli sorprese per la qualità dei lavori inviati. Mi complimento con tutti gli stampatori che accettano la sfida e concorrono per alzare l’asticella qualitativa. Certo è importante qualificarsi e anche vincere, ma mettersi in gioco lo è di più”.

Oltre a Ferrari hanno contribuito con grande entusiasmo alla selezione dei lavori Alessandra Biava – Process Specification Lead Sviluppo Prodotti Bonduelle, Paride Banzola – Responsabile Sviluppo Packaging Eurocompany e Simona Poli – Ricerca & Sviluppo La Linea Verde – Società Agricola SpA.

La giuria tornerà a riunirsi a breve per la terza tornata di lavori da giudicare nelle categorie film banda stretta, film banda media interna, film banda media esterna e uso combinato o creativo del processo flexo. Risultano quindi in nomination complessivamente i lavori delle seguenti aziende:

ACM – SIT GROUP – ALUCART – ARIO – ARO – AUROFLEX –- CARPAD – CARTOTECNICA POSTUMIA – CIELLE IMBALLAGGI – CORAPACK – EKAFLEX – ESSITY ITALY – EUROPOLIGRAFICO – FLAVIO DI PIERO – FLESSOFAB – GHELFI ONDULATI – GRAFICHE PRADELLA – IL DOGE – IMBALPLAST – MULTI-COLOR ITALIA – SACCHETTIFICIO NAZIONALE CORAZZA – SCATOLIFICIO CERIANA – SCATOLIFICIO ONDULKART – SCATOLIFICIO TS – SIMPLAST – TERMOPLAST NORD – TIKEDO – TONUTTI TECNICHE GRAFICHE.

Sale l’aspettativa per le ultime nomination che si aggiungeranno a breve a questo elenco e per la cerimonia di premiazione prevista a Bologna il 15 novembre prossimo.

Nel frattempo è già disponibile il programma relativo al Flexo Day e sono aperte le iscrizioni per partecipare al convegno di aggiornamento sulla flexo: ISCRIZIONE