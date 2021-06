In occasione dell’Assemblea privata di Assografici, svoltasi martedì 21 giugno, è stata eletta la squadra di Vice Presidenti che affiancherà Emilio Albertini nella seconda parte del suo mandato, per il biennio 2021-23. Di fatto il presidente Albertini ha riconfermato in toto l’attuale compagine composta da: Paolo Bandecchi (Rotolito Spa) con delega al settore grafico; Carlo Emanuele Bona (Vincenzo Bona Spa) con delega all’innovazione, ai rapporti federativi e al Gruppo Giovani Imprenditori; Marco Spada (Spadamedia Srl) con delega ai temi sindacali; Stefano Crechici (Modiano Industrie Carte Da Gioco ed Affini Spa) e Carlo Montedoro (TMB Stampa Srl) con delega al Territorio e allo sviluppo associativo. Completa poi la squadra, come previsto da Statuto, Tiziano Galuppo, neoeletto Presidente dell’Unione Industriali Grafici e Cartotecnici di Milano al posto di Fulvia Lo Duca.

Nel chiedere ai soci la riconferma della squadra, Albertini ha evidenziato il forte supporto operativo che tutti i Vice Presidenti hanno sempre garantito in questo primo biennio e anche durante il difficile periodo pandemico. Supporto del quale è certo di potere contare anche per il proseguo del suo mandato.